Пожалуйста, только не сейчас! Покоривший Эверест эстонец рассказал то, от чего в жилах стынет кровь

Каспар Ээвальд - во всех отношениях человек необычный. В девять лет он двое суток провел в коме и с тех пор отмечает два дня рождения. Как он сам смеется, видимо, благодаря случившемуся понял, насколько коротка и хрупка жизнь. С тех пор Каспар старается проживать ее максимально ярко и насыщенно. Фридайвинг и рекорд Эстонии – погружение на 101 м? Это рекорд Ээвальда. Покорение Эвереста? Да, Ээвальд только что вернулся из сложнейшей экспедиции – он стал восьмым эстонцем, покорившим самую высокую (почти 9000 м над уровнем моря) и одну из опаснейших вершин мира.
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Высота свыше 8000 м называется у альпинистов зоной смерти. Ээвальд, который побывал по ту сторону реальности и у которого в этом походе погиб друг, нашел время для журналиста и в эксклюзивном интервью Rus.Postimees откровенно рассказал обо всем.
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