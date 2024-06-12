Выборы в Европарламент остались позади. Голоса подсчитаны, аналитические тексты написаны, выводы сделаны. Так случилось, что итоги этих выборы стали своего рода лакмусовой бумажкой, которая показывает, чем для политика может обернуться смена партийной принадлежности.
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Получившая на выборах менее двухсот голосов Юферева-Скуратовски: примерно на такой результат я и рассчитывала
В сентябре 2023 года новым председателем Центристской партии стал Михаил Кылварт, что в последствии приведет к кардинальным переменам в составе этой политической силы.