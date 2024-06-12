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Получившая на выборах менее двухсот голосов Юферева-Скуратовски: примерно на такой результат я и рассчитывала

Дмитрий Рая
, pепортер
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Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Madis Veltman

Выборы в Европарламент остались позади. Голоса подсчитаны, аналитические тексты написаны, выводы сделаны. Так случилось, что итоги этих выборы стали своего рода лакмусовой бумажкой, которая показывает, чем для политика может обернуться смена партийной принадлежности.

В сентябре 2023 года новым председателем Центристской партии стал Михаил Кылварт, что в последствии приведет к кардинальным переменам в составе этой политической силы.

Так, в середине ноября являвшаяся много лет центристкой Мария Юферева-Скуратовски неожиданно сообщила об уходе в стан Партии реформ – одного из главных конкурентов Центристской партии. В числе прочего в качестве причины ухода Юферева-Скуратовски упомянула острую борьбу внутри партии, которая привела к тому, что был утерян баланс и понимание того, куда партия идет и чего она хочет достичь.

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