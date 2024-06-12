Получившая на выборах менее двухсот голосов Юферева-Скуратовски: примерно на такой результат я и рассчитывала

В сентябре 2023 года новым председателем Центристской партии стал Михаил Кылварт, что в последствии приведет к кардинальным переменам в составе этой политической силы.

Так, в середине ноября являвшаяся много лет центристкой Мария Юферева-Скуратовски неожиданно сообщила об уходе в стан Партии реформ – одного из главных конкурентов Центристской партии. В числе прочего в качестве причины ухода Юферева-Скуратовски упомянула острую борьбу внутри партии, которая привела к тому, что был утерян баланс и понимание того, куда партия идет и чего она хочет достичь.