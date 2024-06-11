На Рейди-теэ начнут работать камеры измерения скорости

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, повышение безопасности дорожного движения является одним из приоритетов для города.

«Таллинн не поощряет нарушения правил дорожного движения. Большинство водителей соблюдают правила, но, к сожалению, встречаются и нарушители, превышающие скорость, игнорирующие запрещающий сигнал светофора и совершающие опасные маневры. Хотя сотрудничество между городом и Департаментом полиции и погранохраны хорошее, нет возможности и необходимости установить на каждом перекрестке стационарный патруль. Поэтому на проблемных перекрестках разумно использовать автоматический надзор за дорожным движением подобно тому, что уже какое-то время работает на перекрестке Кристийне», – сказал Ярван.

Недавние результаты измерений скорости, проведенные полицией, показали, что на перекрестке Рейди-теэ, Нарвского шоссе и Пирита-теэ правила дорожного движения нарушаются очень часто. В ходе контроля скорости, проведенного в мае на перекрестке Пирита-теэ непосредственно перед Нарвским шоссе, было установлено 40 случаев превышения скорости, а самые высокие скорости составили 79 и 82 км/ч. На Рейди-теэ в направлении Нарвского шоссе было установлено 41 нарушение. В конце мая число превышающих допустимую скорость на Нарвском шоссе в направлении из центра города непосредственно перед Рейди-теэ уже значительно возросло и достигло почти 200 человек.

«За последние четыре года на этом перекрестке в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 11 человек, один человек погиб. Там были зафиксированы съезды с дороги и столкновения с препятствиями вне дороги, боковые столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов на пешеходном переходе. Если скорость движения находится в пределах допустимой и перекресток не начинают пересекать на запрещающий сигнал светофора, то риск дорожно-транспортных происшествий снижается в несколько раз», – сказал глава службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

Для запуска камер на Рейди-теэ произведены все необходимые процедуры, а также проведены согласования с государственным Департаментом транспорта и Департаментом полиции и погранохраны для того, чтобы автоматические системы дорожного надзора начали работать в июле.

В Таллинне имеется еще несколько перекрестков, на которых в сотрудничестве с полицией можно было бы установить камеры измерения скорости, но на данный момент никаких решений по конкретным местам не принято.