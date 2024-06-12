Повышение тарифов и налогов или «кому война, а кому - мать родна». Обзор событий в Украине

Заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий официально разведен, но вывод о его близких отношениях с Ильницкой можно сделать по ее публикациям в соцсетях и кадрам с камер наблюдений, которые фиксируют их совместные передвижения на новеньком Porsche.

В комментарии журналистам Вербицкий сказал, что его отношения с Ильницкой не носят семейного характера, поэтому он не отражал ее имущество в своей декларации. Чиновник также заявил, что не оказывал ей помощи в покупке недвижимости.

Сама Ильницкая объяснила происхождение купленного в 2024 году имущества на сумму более 50 миллионов гривен наследством от ее экс-бойфренда. Она не назвала имени, но «Схемам» удалось это выяснить и связаться с вдовой «завещателя».

Оказалось, что еще до его смерти завещание на Ильницкую было отменено, что подтверждают и записи в реестрах. Интересно, что в мае журналисты тех же «Схем» выяснили, что сам Дмитрий Вербицкий живет в доме в том же элитном коттеджном городке, где владеет особняком его вышеупомянутая подруга.

И этот дом его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена всего за 2 миллиона гривен, что в шесть раз меньше его рыночной цены. Это одна история. И тут же в следует другая новость.