Повышения в два раза тарифов на электроэнергию и планирующееся повышение налогов на фоне падения экономики, кражи, совершающиеся высшими чиновниками и «Зеленский хороший, бояре плохие». Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Повышение тарифов и налогов или «кому война, а кому - мать родна». Обзор событий в Украине
После майского повышения в два раза тарифов на электроэнергию, на фоне скачка курса доллара и галопирующего роста цен, власти Украины объявили еще и о готовящемся повышении налогов.
«Когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, безусловно, мы выбираем жизнь. Поэтому мы вынуждены будем, вероятно, это решение принимать. Если нечем будет финансировать армию, не будет снарядов, не будет оружия, то россияне окажутся под нашей столицей, например.
Или мы, чтоб этого не допустить, все же повысим налоги, и так все вместе, собственными средствами профинансируем эти снаряды», - заявил глава налогового комитета Верховной Рады, представитель президентской фракции Даниил Гетьманцев.
Представители власти объясняют тяжелую финансовую ситуацию войной. По словам того же Гетьманцева, 60% расходов бюджета государства идут на войну, а это около 40% ВВП.
Он отмечает, что «это накладывается на задержки в финансировании от наших партнеров в первом квартале этого года, когда мы получили 10% от того, на что надеялись». Такие аргументы безусловно выглядят объективными. Однако есть несколько больших «но».
Первое - это ставшее уже стабильным многочасовое отключение электроэнергии, вызванное ударами россиян по украинским ГЭС и ТЭЦ. Они объективно бьют по экономике, особенно - по промышленному производству, что, естественно, снижает доходы государства.
Второе - критический кадровый голод, вызванный нерациональной мобилизацией. Это касается и крупных предприятий, и малого и среднего бизнеса, которые после принятия нового мобилизационного закона резко снизили свою активность.
Многие мужчины стараются лишний раз не выходить на улицу. Они предпочитают остаться без работы, чем попасться мобильным группам военкоматов с перспективой сразу оказаться в учебке.
Интернет перенасыщен такими сюжетами: и настоящими, и фейковыми. Не буду давать этому оценку, просто констатирую как объективный фактор, который бьет по экономике, а соответственно - и по поступлениям в бюджет страны.
По сути, эти люди уходят в экономический пассив, вместо того, чтобы производить, становятся дополнительной нагрузкой для государства, хотя могли бы платить и аккумулировать таким образом средства для тех, кто воюет или захочет воевать на хорошем контракте.
Ну и третье «но», которое больше всего обесценивает аргументы власти о необходимости затянуть пояса. Я воздержусь от обвинений без соответствующих судебных решений, но вопросы вызывает образ жизни представителей власти, совсем не вписывающийся в эти аргументы.
Денег нет? У кого?
Вот только два сюжета и только из одного (!) утреннего просмотра новостей ведущего украинского сайта. Журналисты расследовательского проекта «Схемы» выяснили, что подруга заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала владелицей имущества на сумму более 52 млн гривен (1,3 млн. долларов). При этом ее официальный совокупный доход за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен.
В частности, она приобрела дом в элитном коттеджном городке в Киеве, рыночная стоимость которого 1,2 миллиона долларов, и автомобиль Porsche Macan T - 100 тысяч долларов. Кроме того, судя по ее публикациям в соцсетях, она стала владелицей столичного салона красоты.
Заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий официально разведен, но вывод о его близких отношениях с Ильницкой можно сделать по ее публикациям в соцсетях и кадрам с камер наблюдений, которые фиксируют их совместные передвижения на новеньком Porsche.
В комментарии журналистам Вербицкий сказал, что его отношения с Ильницкой не носят семейного характера, поэтому он не отражал ее имущество в своей декларации. Чиновник также заявил, что не оказывал ей помощи в покупке недвижимости.
Сама Ильницкая объяснила происхождение купленного в 2024 году имущества на сумму более 50 миллионов гривен наследством от ее экс-бойфренда. Она не назвала имени, но «Схемам» удалось это выяснить и связаться с вдовой «завещателя».
Оказалось, что еще до его смерти завещание на Ильницкую было отменено, что подтверждают и записи в реестрах. Интересно, что в мае журналисты тех же «Схем» выяснили, что сам Дмитрий Вербицкий живет в доме в том же элитном коттеджном городке, где владеет особняком его вышеупомянутая подруга.
И этот дом его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена всего за 2 миллиона гривен, что в шесть раз меньше его рыночной цены. Это одна история. И тут же в следует другая новость.
Печерский суд Киева не усмотрел состава преступления в том, что бывший заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек проживал в роскошных домах, которые ему не принадлежали. Соответствующий протокол ранее составило Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК).
По данным агентства, Тишлек пользовался квартирой в центре Киева которая принадлежала известному идеологу президентского проекта «Большая стройка» Юрию Голику. Таким образом, полицейский (на тот момент) сэкономил на аренде 617 тыс. грн, что считается незаконным подарком.
Также НАПК установило, что Тишлек получил еще один незаконный подарок в виде бесплатного проживания в частном доме под Киевом, что составляет еще 225 тыс. грн неоплаченной аренды.
Интересно, что дом принадлежит женщине, семья которой является бизнес-партнерами российского криминального авторитета Андрея Иманали. Суд не увидел в таких подарках ничего криминального.
Судья, до недавнего времени бывшая замужем за подчиненным Тишлека, выяснила, что он, оказывается, за собственные 910 тысяч гривен обставил квартиру, в которой жил. И это якобы и было платой за проживание.
На вопрос, откуда у полицейского чиновника такие деньги, он пояснил, что 4,5 миллиона гривен заняла у своей мамы его жена. То обстоятельство, что мама проживает в России, заместителя начальника Национальной полиции Украины не смутил.
Как и то, что сама супруга полицейского чина, по информации журналистов, по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта. Пикантно выглядит и личность судьи, которая оправдала Тишлека, Светланы Гречаной.
Расследователи проекта Bihus.Info насчитали у нее с супругом недвижимости на 14 миллионов гривен. Конечно, не отраженных в налоговых декларациях. Журналисты говорят, что именно эта судья ранее похоронила уголовное дело бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, которого также подозревали в получении незаконных подарков.
Нужно сказать, что эти расследования привели к отставке Тишлека, - в декабре он написал рапорт об увольнении - но не к наказанию.
Как вы думаете, после таких новостей украинцы поверят, что поднятие налогов, тарифов и акцизов вызвано отсутствием в государстве денег, якобы уходящих на оборону?
Хороший Зеленский в плохой компании
Коррупция бьет по доверию к власти. 50% украинцев убеждены, что президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного или выполнил меньшую часть своих предвыборных обещаний. И только 18% придерживаются обратного мнения.
Таковы данные, полученные в результате опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая. Среди тех, кто считает, что глава государства выполнил не все обещания, 50% респондентов объясняют это наличием нечестных, коррумпированных людей в его окружении.
Самого Зеленского считают коррумпированным только 14% опрошенных. Далее с примерно одинаковым результатом (26-32%) идут такие объяснения, как нехватка компетентных людей в команде, полномасштабное вторжение России, собственная неопытность и влияние олигархов.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что в открытой форме респонденты чаще всего вспоминали такие предвыборные обещания Зеленского, как завершение войны в Донбассе, борьба с коррупцией и улучшение благосостояния населения. То есть именно они стали критериями оценки украинцами пятилетней деятельности своего президента.
Социолог также пояснил, что украинцы фокусируются не на личных качествах самого Зеленского, а на его окружении или команде. «Учитывая, что к президенту сохраняется высокое доверие в обществе, релевантные и прозрачные кадровые решения позволят поддерживать общественную легитимность в этот трудный период», − сказал он.
Одиноким светочем Владимир Зеленский смотрится и на фоне своей партии «Слуга народа». 55% украинцев негативно оценили ее деятельность, и лишь 7% - очень хорошо.
На этом фоне интересно, что почти треть украинцев (28%) убеждены в попытке власти свернуть гражданам права и свободы. 43% опрошенных считают, что за пять лет президентства Владимира Зеленского ситуация с демократией в Украине ухудшилась.
Причем, только 11% из них связывают это с объективными обстоятельствами военного времени. Стабильно более 90% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией, − отметили в КМИС.
Такая социология показывает, что украинским властям все же нужно искать возможности провести выборы. Даже несмотря на военное положение. Уже очевидно, что война надолго.
Чем дальше, тем больше будет расти недовольство народа властью. И если руководство страны не найдет политической воли и способов организовать тот клапан, который выпускает электоральный пар, последствия для государства могут быть очень серьезными.
Вся история страны демонстрирует, что украинцы не могут долго терпеть отсутствие демократии. Особенно после повышения налогов, акцизов и очередной судебной «справедливости».
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.