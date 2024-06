В ближайшие дни начнется масштабная реконструкция еще одной столичной улицы

Строительные работы выполняют компании AS TREF Nord и Magma AS по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Надзор за строительными работами выполняет TPJ Inseneribüroo OÜ. Согласно договору, стоимость строительных работ составляет около 14 млн евро, из них около 3,5 млн евро софинансирует AS Tallinna Vesi для строительства водопроводных, ливневых и канализационных трасс, и 5,16 млн евро – AS Utilitas Tallinn для строительства трубопроводов централизованного теплоснабжения и охлаждения (суммы без НСО). Согласно договору, срок выполнения работ - 23.11.2025.