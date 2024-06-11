В ближайшие дни начнется масштабная реконструкция еще одной столичной улицы

На следующих этапах, начиная с 1 июля, по технологическим причинам планируются перекрытия движения на перекрестке Лийвалайа и Тартуского шоссе, а также отрезка улицы Лийвалайа между Тартуским шоссе и улицей Ластекоду. По этой причине в период с 15.07. по 24.07. автобусные маршруты № 2 и 15 будут направлены в объезд по улицам Лийвалайа, Лаутери и Лембиту. Движение на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа будет полностью восстановлено во второй половине августа. Точные даты могут быть изменены в связи с погодными условиями или непредвиденными обстоятельствами. Если какой-то этап будет завершен быстрее, то следующие этапы начнутся раньше, чтобы сократить общий процесс строительства.

Следующие этапы работ пройдут по улице Ластекоду в направлении улиц Одра и Масина

Сроки и план выполнения работ определяются особенностями технологического процесса. Подрядчик сделает все возможное, чтобы соблюдать график работ и как можно меньше нарушить повседневную жизнь местных жителей и всех горожан. В случае необходимости проведения работ во внерабочее время по технологическим причинам местные жители будут заранее об этом уведомлены.

Однако следует учитывать, что строительство неизбежно приводит к появлению шума и пыли. Квартирные товарищества, расположенные непосредственно в зоне строительства, будут информированы о любых изменениях в организации дорожного движения, в том числе об организации вывоза мусора.

Этапы реконструкции улицы Ластекоду. Фото: Управа города Таллинна.