26 июня начнутся масштабные работы по реконструкции улицы Ластекоду, направленные на создание качественного городского пространства, где будет удобно и безопасно передвигаться пешком, на велосипеде и автомобиле. Строительные работы повлекут за собой изменения в организации дорожного движения в центре города и, на более поздних этапах, в работе общественного транспорта.
В ближайшие дни начнется масштабная реконструкция еще одной столичной улицы
Улица Ластекоду будет реконструирована полностью – от улицы Лийвалайа до улицы Масина, в том числе отрезок улицы Масина от улицы Ластекоду до Тартуского шоссе. Для обеспечения безопасности пешеходов на улице планируется ограничить скорость до 30 км/ч, кроме того, для успокоения движения будут применены такие меры, как приподнятые перекрестки, узкие полосы движения и минимальные радиусы поворота.
«Благодаря реконструкции улицы Ластекоду в микрорайоне Кельдримяэ появится новая главная улица, где все смогут безопасно и удобно передвигаться и которая сама по себе станет местом, куда люди захотят приходить, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Там будет посажено полсотни новых деревьев и тысячи кустов. Улица получит европейский облик, где будет создана комфортная жилая среда, также улучшатся условия для бизнеса и торговли».
Вице-мэр добавил, что это сложные и длительные строительные работы, которые доставят неудобства и нарушат повседневную жизнь и мобильность многих горожан.
Выполнение строительных работ потребует временного закрытия дорог и изменений в организации дорожного движения, однако для местных жителей, пешеходов и велосипедистов возможность передвижения будет обеспечена на протяжении всего периода строительства. 17 июля по причине складирования материалов частично будет перекрыта улица Крейцвальди на отрезке между Тартуским шоссе и улицей Ластекоду. До 26 июня движение будет открыто в обоих направлениях. Во время погрузки материалов возможны кратковременные перекрытия отрезка улицы.
Строительные работы начнутся 26 июня, когда для движения закроется отрезок улицы Ластекоду между улицами Лийвалайа и Кельдримяэ, до 19 июля будет закрыт перекресток улиц Ластекоду и Гильди.
На следующих этапах, начиная с 1 июля, по технологическим причинам планируются перекрытия движения на перекрестке Лийвалайа и Тартуского шоссе, а также отрезка улицы Лийвалайа между Тартуским шоссе и улицей Ластекоду. По этой причине в период с 15.07. по 24.07. автобусные маршруты № 2 и 15 будут направлены в объезд по улицам Лийвалайа, Лаутери и Лембиту. Движение на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа будет полностью восстановлено во второй половине августа. Точные даты могут быть изменены в связи с погодными условиями или непредвиденными обстоятельствами. Если какой-то этап будет завершен быстрее, то следующие этапы начнутся раньше, чтобы сократить общий процесс строительства.
Следующие этапы работ пройдут по улице Ластекоду в направлении улиц Одра и Масина
Сроки и план выполнения работ определяются особенностями технологического процесса. Подрядчик сделает все возможное, чтобы соблюдать график работ и как можно меньше нарушить повседневную жизнь местных жителей и всех горожан. В случае необходимости проведения работ во внерабочее время по технологическим причинам местные жители будут заранее об этом уведомлены.
Однако следует учитывать, что строительство неизбежно приводит к появлению шума и пыли. Квартирные товарищества, расположенные непосредственно в зоне строительства, будут информированы о любых изменениях в организации дорожного движения, в том числе об организации вывоза мусора.
Прежде всего будут произведены необходимые работы по прокладке подземных коммуникаций. В этом году будут проведены масштабные работы по прокладке коммуникаций на улице Ластекоду на отрезке между улицами Лийвалайа и Одра.
На отрезке ул. Одра – ул. Масина – Тартуское шоссе работы по прокладке коммуникаций будут продолжены в начале следующего года. Работы включают в себя прокладку трубопроводов отопления и центрального охлаждения, строительство новых водопроводных и канализационных трасс, прокладку линий электроснабжения и связи, а также работы по защите и строительству газопровода. Реконструкция дороги, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек запланирована на следующий год.
На более поздних этапах строительства будет установлено новое уличное освещение, уличная мебель, пройдут работы по озеленению и установке оборудования для организации дорожного движения. На данный момент строительные работы на пересечении улицы Одра и в окрестностях Автовокзала запланированы на начало 2025 года.
На остановках автобусов, маршруты которых коснутся изменения, будут размещены инфоматериалы. На всех маршрутах, направленных в объезд, будут обеспечены возможности для пересадки на ближайших остановках общественного транспорта. На маршрутах объезда могут возникать задержки, а в центре города может увеличиться длина пешего пути до остановок. Расписание, планирование поездки, маршруты общественного транспорта и остановки к началу строительства можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
Из имеющихся в зоне строительства 101 дерева большинство будет сохранено – ликвидировано будет три дерева, санитарной обрезке будет подвергнуто около 20 деревьев. Уличное пространство дополнят 43 новых дерева, также будет посажено 4114 кустов, около 27 000 многолетних растений и 10 000 луковичных.
Строительные работы выполняют компании AS TREF Nord и Magma AS по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Надзор за строительными работами выполняет TPJ Inseneribüroo OÜ. Согласно договору, стоимость строительных работ составляет около 14 млн евро, из них около 3,5 млн евро софинансирует AS Tallinna Vesi для строительства водопроводных, ливневых и канализационных трасс, и 5,16 млн евро – AS Utilitas Tallinn для строительства трубопроводов централизованного теплоснабжения и охлаждения (суммы без НСО). Согласно договору, срок выполнения работ - 23.11.2025.
За процессом реконструкции улицы Ластекоду можно следить ЗДЕСЬ.