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«Ох, Россия...»: самолет не смог приземлиться в семидесяти километрах от границы

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 11 июня 2024, 16:07
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Самолет Finnair 2 июня 2024 года возвращается в Тарту из Хельсинки после месяца в перерыве полетов, которой был вызван помехами в работе навигации. Эксперты объяснили помехи действиями России.
Самолет Finnair 2 июня 2024 года возвращается в Тарту из Хельсинки после месяца в перерыве полетов, которой был вызван помехами в работе навигации. Эксперты объяснили помехи действиями России. Фото: Tartu PM/Scanpix Baltics

Помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету Finnair осуществить посадку в Северной Карелии. Из-за инцидента на работу не попала депутат парламента Финляндии, которая участвует в обсуждении допуска военных США на объекты финской армии.

Самолет авиакомпании Finnair, который рано утром во вторник следовал из Хельсинки в Йоэнсуу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за помех в работе навигации. Об этом во вторник 11 июня сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Самолет не смог зайти на посадку из-за помех в GPS», - сообщила менеджер по связям с общественностью Finnair Кайса Тикканен.

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