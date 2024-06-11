«Ох, Россия...»: самолет не смог приземлиться в семидесяти километрах от границы

Помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету Finnair осуществить посадку в Северной Карелии. Из-за инцидента на работу не попала депутат парламента Финляндии, которая участвует в обсуждении допуска военных США на объекты финской армии.
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Самолет авиакомпании Finnair, который рано утром во вторник следовал из Хельсинки в Йоэнсуу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за помех в работе навигации. Об этом во вторник 11 июня сообщает газета Helsingin Sanomat.