Временную защиту военных беженцев хотят продлить еще на год

Европейская комиссия считает, что, поскольку российские атаки на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру продолжаются по всей Украине, а условия для возвращения людей в Украину по-прежнему не являются безопасными и устойчивыми, причины для предоставления временной защиты продолжают существовать. По мнению ЕК, временная защита должна быть продлена еще на год.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас подтвердил, что Европейский союз будет предлагать украинцам защиту от путинских бомб до тех пор, пока они в ней нуждаются. «Это неизменная позиция, которая проявляется во всех дискуссиях с нашими 27 государствами-членами. Мы собираемся продлить временную защиту миллионов украинцев в ЕС еще на один год», - заявил Схинас.

Комиссия отметила, что их цель заключается в обеспечении защиты всех людей, бежавших от агрессивной войны России. Директива о временной защите обеспечивает немедленную защиту и доступ к ряду прав в ЕС, включая вид на жительство, доступ к рынку труда, жилье, социальную помощь, медицинское обслуживание и другую помощь.

На июньской встрече министров внутренних дел планируется достичь принципиального согласия по новому решению Совета, которое продлит временную защиту украинских военных беженцев до марта 2026 года. На данный момент временная защита действует до марта 2025 года.

В настоящее время временную защиту в ЕС имеют почти 4,2 миллиона человек, покинувших Украину, треть из которых - дети.