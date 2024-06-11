С новым Законом о языке из кинотеатров могут исчезнуть фильмы с русским дубляжем

Министр образования Кристина Каллас, ознакомившая во вторник с планами по изменению Закона о языке, сказала, что доля населения иностранного происхождения в Эстонии начала расти, особенно быстрыми темпами в течение последних двух лет, поэтому усугубилась проблема с работниками, которые не могут общаться на эстонском языке.

В связи с этим министерство разработало поправки к Закону о языке, одна из которых касается перевода фильмов в кинотеатрах. «Возмущение вызвало то, что у нас есть дублированные на русский язык фильмы, у которых нет эстонских субтитров, это полностью русскоязычные сеансы», - описала Каллас и добавила, что в план по изменению Закона о языке входит предложение больше не разрешать дублированные сеансы.