Городские власти приняли решение по развязке у бывшего ипподрома

Перевод: Ева Ойжинская

В тот раз вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество») хотел рассмотреть возможности увеличения пропускной способности перекрестка у бывшего ипподрома. Сегодня же он сказал, что недоволен нынешним решением, но не будет препятствовать его реализации.

«На прошлой неделе все были удивлены новостью о том, что предыдущая городская власть дала разработчику проекта "Ипподром" указание сократить число планируемых полос движения на Палдиском шоссе и перекрестке возле бывшего ипподрома. По сравнению с сегодняшним днем исчезнет одна полоса для общественного транспорта. В первоначальном проекте планировалось добавить одну полосу, затем две полосы для общественного транспорта были убраны», - сказал Ярван на пресс-конференции в горсобрании.

Он также добавил, что поговорил с застройщиком, заказавшим отдельную экспертизу дорожного движения: выяснилось, что после реконструкции перекрестка и завершения застройки пробки могут увеличиться, поскольку в район переедут тысячи новых жителей.

«Разработчик, по сути, уже в прошлом году завершил проект и ждал разрешения на строительство, когда предыдущая городская администрация сказала все переделать. Мы обсудили это с коллегами, и хотя были разные мнения, я не стану оказывать сопротивление. Прежде всего, чтобы город мог показать пример, как следует взаимодействовать с частным сектором. Нельзя, чтобы госсектор постоянно менял свое мнение», - пояснил Ярван.

По его словам, Департамент транспорта проделал отличную работу по оптимизации перекрестка. «Пропускная способность перекрестка в принципе останется такой же, как и сейчас. Дело в том, что за счет полос общественного транспорта можно было бы еще больше снизить нагрузку на транспорт, но сегодня было принято другое решение: 60 деревьев, 8 000 луковичных растений и 16 000 кустарников и многолетников», - добавил вице-мэр.