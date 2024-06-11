Вчера утром в поселке Либатсе в Пыхья-Пярнумаа у автокрана произошла техническая неисправность, в результате которой на участке дороги длиной почти четыре километра разлилось около 165 литров нефти.
Авария в Пярнумаа: на дорогу вылилось более 160 литров нефти
На место происшествия были вызваны спасатели, которые покрыли некоторые участки дороги абсорбентом, который помог ограничить распространение масла и предотвратить скольжение.
По словам представителя Спасательного департамента Марека Кийка, нефтяная пленка на дороге угрожает не природе, а участникам дорожного движения. Он добавил, что о происшествии было доложено дорожникам, в задачу которых входило устранить остатки нефтяного разлива и обеспечить безопасность участников дорожного движения.