Авария в Пярнумаа: на дорогу вылилось более 160 литров нефти

На место происшествия были вызваны спасатели, которые покрыли некоторые участки дороги абсорбентом, который помог ограничить распространение масла и предотвратить скольжение.

По словам представителя Спасательного департамента Марека Кийка, нефтяная пленка на дороге угрожает не природе, а участникам дорожного движения. Он добавил, что о происшествии было доложено дорожникам, в задачу которых входило устранить остатки нефтяного разлива и обеспечить безопасность участников дорожного движения.