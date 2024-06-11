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Авария в Пярнумаа: на дорогу вылилось более 160 литров нефти

rus.postimees.ee
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Ликвидация нефтяного загрязнения. Фото носит иллюстративный характер.
Ликвидация нефтяного загрязнения. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Вчера утром в поселке Либатсе в Пыхья-Пярнумаа у автокрана произошла техническая неисправность, в результате которой на участке дороги длиной почти четыре километра разлилось около 165 литров нефти.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые покрыли некоторые участки дороги абсорбентом, который помог ограничить распространение масла и предотвратить скольжение.

По словам представителя Спасательного департамента Марека Кийка, нефтяная пленка на дороге угрожает не природе, а участникам дорожного движения. Он добавил, что о происшествии было доложено дорожникам, в задачу которых входило устранить остатки нефтяного разлива и обеспечить безопасность участников дорожного движения.

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