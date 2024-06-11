Фото На шоссе столкнулись грузовик и легковушка: женщина и ребенок доставлены в больницу

40-летняя женщина на автомобиле Toyota Avensis, который ехал со стороны Таллинна, поворачивала налево в сторону Кунда и не уступила дорогу грузовику Renault, которым управлял 49-летний мужчина.

Скорая помощь доставила водителя и девятилетнюю пассажирку Toyota в больницу для проверки состояния здоровья.

Для легковушки был вызван эвакуатор. В результате аварии у грузовика заблокировалось одно колесо. Когда спасатели снова привели в движение переднее колесо, грузовик удалось убрать с перекрестка.

Спасатели на месте аварии сказали, что это несчастный случай со счастливым концом. Если бы скорость была выше, люди в легковушке не отделались бы так легко. На месте установлена ​​камера контроля скорости, ограничение скорости составляет 70 километров в час.

Полицейский, которые регулировали движение после аварии, напомнил, что если водитель замечает на дороге машины экстренных служб с включенными проблесковыми маячками, следует снизить скорость. Рядом с попавшими в аварию машинами на дороге стояли машины спасателей и полицейских, но проезжающие мимо не сбавляли скорость.