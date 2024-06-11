«Утиное ралли» помогло собрать почти 400 тысяч евро на лечение детей больных раком

Об этом сообщили организаторы мероприятия, отметив, что 299 505 евро было выручено от продажи игрушечных утят, остальная сумма поступила от пожертвований, сделанных во время телевизионной трансляции на канале ETV, и банковских переводов на счет Эстонского союз родителей, чьи дети больны раком.

В этом году в Утином ралли приняло участие рекордное количество - 20 000 - игрушечных утят, ранее выставленных на продажу в интернете. В 2014 году, в год проведения первого Утиного ралли, в канале в Кадриорге стартовали 7500 утят.

«Мы искренне благодарны частным лицам, предприятиям и всем, кто нашел возможность протянуть руку помощи нашим маленьким героям. Это означает надежду и время для семей, проходящих самый трудный путь в своей жизни», - сказала координатор и опорное лицо Эстонского союза родителей, чьи дети больны раком, Луйве Мерилай.

«Мы также были рады приветствовать главного тренера нашей команды, известного эстонского раллиста Оття Тянака, чьи советы помогли утятам добраться до финиша. Теперь утятам пора отдохнуть и готовиться к следующей гонке в следующем году», - добавила Мерилай.