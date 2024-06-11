8 июня при проверке документов гражданина Гренады на автомобильном пограничном переходе при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение трех дней, все эти дни - в Эстонии, пишет «Северное побережье».
В Нарве оштрафовали гражданина Гренады
Гражданину выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на четыре месяца и оштрафовали на 200 евро.
После процессуальных действий гражданин Гренады выехал в Россию.