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В Нарве оштрафовали гражданина Гренады

Северное побережье
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

8 июня при проверке документов гражданина Гренады на автомобильном пограничном переходе при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение трех дней, все эти дни - в Эстонии, пишет «Северное побережье».

Гражданину выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на четыре месяца и оштрафовали на 200 евро.

После процессуальных действий гражданин Гренады выехал в Россию.

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