В Нарве оштрафовали гражданина Гренады

8 июня при проверке документов гражданина Гренады на автомобильном пограничном переходе при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне в течение трех дней, все эти дни - в Эстонии, пишет «Северное побережье».