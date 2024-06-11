Сегодня, 11 июня, члены партии EKRE собрались на заседание правления.
Фото ⟩ Атмосфера накаляется: правление EKRE приступило к обсуждению спорных вопросов
Повесткой дня станет заявление Пеэтера Эрнитса, что якобы заместитель председатель партии Март Хельме сказал на заседании правления, что Владимир Путин ведет в Украине священную войну и что он, Хельме, ее поддерживает. Некоторые члены правления усомнились в подобных заявлениях или опровергли их, но были и те, кто признались, что слышали подобные слова из уст заместителя председателя.
Накал страстей вызвал и вопрос Сильвера Куузика, который является претендентом на пост лидера EKRE, о финансовых операциях партии.