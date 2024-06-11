Замороженные российские активы: Украина уже через месяц получит 1,5 млрд евро

Помимо этого, ЕС до конца месяца переведет Украине еще 1,9 млрд евро из специального фонда по программе UkraineFacility. Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что Киев выполнил все необходимые шаги для начала до конца июня переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что Россия сбрасывает на украинские города и села до ста управляемых авиационных бомб ежедневно. По его словам, страна нуждается еще как минимум в семи системах Patriot - Германия предоставит часть из них Киеву.

Конференция по восстановлению Украины проходит в Берлине с 11 по 12 июня. В мероприятии участвуют около двух тысяч политиков, бизнесменов, представителей международных организаций из 60 стран.