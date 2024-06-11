Лаури Лаатс: коалиция портит отношения между Эстонией и Грузией

«Министр иностранных дел Эстонии участвовал в акции протеста в Грузии, это, цитируя евродепутата Марину Кальюранд, выглядело дико. На выборах в Европарламент избиратель дал свою оценку подобным действиям. Деятельность председателя "Ээсти 200" получила осуждение», - сказал Лаури Лаатс.

«Инструментом внешней политики Эстонии, как известно, является дипломатия и отношения с правительствами других стран и непрофессионально пытаться формировать внутреннюю политику других государств при помощи акций протестов и парламентских заявлений», - ответил он.

По словам Лаури Лаатса, являющегося председателем депутатской группы по парламентским связям с Грузией, заявление, инициированное депутатами от коалиции, является политически мотивированным.

«В тексте заявления нет описания ситуации, адекватного анализа, аргументации для формирования позиции Эстонии и анализа последствий, - перечислил заместитель председателя Центристской партии. - Учитывая, что до сих пор между нашими странами было тесное сотрудничество, у министерств, безусловно, есть множество анализов и заключений, описывающих развитие государства и общества. Также было необходимо учесть позицию международных аналитических центров», - подчеркнул Лаатс.

Лаатс подчеркнул, что данное заявление в очередной раз девальвирует работу Рийгикогу. «Эстония придерживается разумной внешней политики, мы работаем совместно с нашими союзниками, поэтому заявление должно быть отражением единства внешней политики. Крайне важно иметь проверенную и достоверную информацию о позициях стран-членов ЕС и НАТО», - сказал он.

«Только так мы сможем принимать обдуманные решения. Мои отношения с Грузией личные и близкие, и я очень хочу, чтобы у этой страны все сложилось хорошо. Надеюсь также, что работа по интеграции в Европейский союз и НАТО продолжится. Однако парламентская фракция Центристской партии не может поддержать составленное в спешке и не содержащее никакого анализа заявление Рийгикогу. Это не делает чести нашей внешней политике, дипломатии и законотворчеству», - добавил Лаури Лаатс.