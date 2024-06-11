В Дании задержана гражданка России по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ

По версии датской полиции, задержанная могла «обеспечивать иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании».

Датские СМИ также отмечают, что россиянка являлась руководительницей отделения российского госфонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Правфонд) на острове Зеландия. Этот фонд, как полагают журналисты, в течение многих лет финансировал сеть так называемых консультативных центров для россиян в Дании и других европейских странах.

Задержанная, в частности, подозревается в получении от Правфонда в период с 2017 по 2021 годы более 50 тысяч евро, которые использовались на проведения ряда пропагандистских мероприятий, в том числе организации празднования Дня победы для русскоязычных жителей острова Зеландия.

Издание утверждает, что россиянка занимает центральное место в российском обществе в Дании и получила несколько наград от МИД России за свою работу в интересах русскоязычного населения за рубежом.

В посольстве России в Дании потребовали от датских властей незамедлительно отпустить россиянку, назвав действия полицейских провокацией.