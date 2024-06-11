Интернет-магазин Kaup24 сообщил в Кассу по безработице, что намерен сократить 17 человек в связи с закрытием пунктов выдачи товаров, пишут «Деловые ведомости».
В Эстонии известный интернет-магазин закрывает пункты выдачи и сокращает сотрудников
Владеющая интернет-магазином компании DLB Trading OÜ сообщила в Кассу по безработице, что в связи с реорганизацией работы будут закрыты физические пункты выдачи товаров и склады.
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На сайте интернет-магазина говорится, что товары можно по-прежнему забирать в почтовых отделениях, в пунктах выдачи Omniva, в пакоматах или заказывать доставку на дом курьером.