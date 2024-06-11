В Эстонии известный интернет-магазин закрывает пункты выдачи и сокращает сотрудников

Владеющая интернет-магазином компании DLB Trading OÜ сообщила в Кассу по безработице, что в связи с реорганизацией работы будут закрыты физические пункты выдачи товаров и склады.

На сайте интернет-магазина говорится, что товары можно по-прежнему забирать в почтовых отделениях, в пунктах выдачи Omniva, в пакоматах или заказывать доставку на дом курьером.