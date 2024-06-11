Вт, 11.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Эстонии известный интернет-магазин закрывает пункты выдачи и сокращает сотрудников

rus.postimees.ee
Copy
Склад. Фото иллюстративное.
Склад. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Интернет-магазин Kaup24 сообщил в Кассу по безработице, что намерен сократить 17 человек в связи с закрытием пунктов выдачи товаров, пишут «Деловые ведомости».

Владеющая интернет-магазином компании DLB Trading OÜ сообщила в Кассу по безработице, что в связи с реорганизацией работы будут закрыты физические пункты выдачи товаров и склады.

Подробнее читайте на портале dv.ee.

На сайте интернет-магазина говорится, что товары можно по-прежнему забирать в почтовых отделениях, в пунктах выдачи Omniva, в пакоматах или заказывать доставку на дом курьером.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх