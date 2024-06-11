Эстония пожертвует 400 000 евро на восстановление энергосистемы Украины

«Цель российских атак очевидна: вывести энергетическую инфраструктуру из строя, чтобы уничтожить функционирование экономики и общества Украины. Российский энергетический террор вынуждает украинские предприятия и домохозяйства ограничивать потребление электричества, поскольку иначе система электропередач не выдержала бы», - сказала Ратник.

«В подобной ситуации крайне важно, чтобы международное сообщество оказало быструю и скоординированную поддержку по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. С учетом резко ухудшившегося состояния энергетического сектора Украины Министерство иностранных дел решило выделить в фонд поддержки энергетики Украины 400 000 евро, - сказала Ратник. - С помощью этой суммы Украина сможет профинансировать восстановление энергетической системы и лучше подготовиться к следующей зиме».

Сумма пожертвования выделена из средств МИД на сотрудничество по развитию.

На данный момент Украина лишилась более 50 процентов своей мощности производства электроэнергии, в этом году в результате российских нападений вышло из строя производство электроэнергии в объеме более 9 гигаватт. Пострадали практически все теплостанции, часть полностью разрушена, энергосистеме причинен ущерб на сумму более 1 млрд евро. Ситуация особенно критическая в Харькове и Киеве.

Эстония поддерживает украинскую энергетическую инфраструктуру с начала российских ударов по энергообъектам осенью 2022 года. На данный момент МИД в сотрудничестве с эстонскими энергетическими предприятиями и Министерством климата отправил в Украину генераторы, более 60 различных трансформаторов и прочее оборудование. Сотрудничество по потенциальным дальнейшим пожертвованиям продолжается.

Фонд поддержки энергетики Украины учрежден в сотрудничестве Европейской комиссии и Министерства энергетики Украины. Цель фонда - финансировать срочные потребности украинских энергокомпаний. Взносы в фонд могут совершать правительства, международные организации, предприятия и другие. Вместе со сделанным в конце 2023 года пожертвованием МИД на данный момент выплатил в фонд 450 000 евро.

Эстония призывает все страны и организации финансово поддерживать фонд, пока Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины, тем самым в том числе нарушая и международное право.