Сын Джо Байдена признан виновным в суде по делу о покупке им оружия

Присяжные в суде в штате Делавэр совещались во вторник три часа и решили признать Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.

Суть предъявленного 54-летнему Байдену-младшему обвинения состоит в том, что он в 2018 году, будучи наркозависимым (он употреблял крэк), скрыл это при покупке пистолета.

«То, что Хантер Байден признан виновным во лжи об употреблении наркотиков при подаче заявления на лицензию на оружие вряд ли повлияет на ход президентской кампании и на то, как американцы проголосуют на ноябрьских выборах […] Но обвинительный вердикт наверняка станет тяжелым личным ударом для президента США», — считает обозреватель Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

После оглашения вердикта судья сказал лишь, что приговор может быть вынесен в течение 120 дней, и конкретную дату не назначил.

Байдену теоретически грозят до 25 лет тюрьмы, но на практике, по мнению юристов, если он и будет отправлен в тюрьму, то вряд ли больше, чем на пару лет.

Как поясняет профессор Юридического колледжа Южного Техаса Дрю Стивенсон, по самому серьезному из обвинений — в том, что он владел оружием, будучи потребителем запрещенных наркотиков — максимальное наказание составляет 10 лет, но по его, профессора Стивенсона, наблюдениям, по этой статье реальный назначенный срок не превышал пяти лет, и его получили только семь человек, действительно опасные преступники.