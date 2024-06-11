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Маленький ребенок оказался в ловушке: спасателям пришлось пойти на крайние меры

rus.postimees.ee
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Спасатели разбили окно, чтобы достать ребенка из машины. Фото иллюстративное.
Спасатели разбили окно, чтобы достать ребенка из машины. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

В понедельник, 10 июня, вечером спасателям поступил вызов в деревню Таммуру в Пярну, где трехлетний ребенок оказался в ловушке в запертом автомобиле.

Спасателям пришлось разбить окно машины, чтобы достать ребенка.

«Нужно было немедленно добраться до ребенка, и лучшего альтернативного решения не было», - объяснил решение спасателей силой открыть дверь машины пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Автомобиль, в котором оказался в ловушке ребенок, находился во дворе дома в малонаселенной деревне. Спасатели не измеряли температуру в салоне автомобиля.

С момента получения вызова до завершения спасательной операции прошло почти 40 минут.

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