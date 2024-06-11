Маленький ребенок оказался в ловушке: спасателям пришлось пойти на крайние меры

Спасателям пришлось разбить окно машины, чтобы достать ребенка.

«Нужно было немедленно добраться до ребенка, и лучшего альтернативного решения не было», - объяснил решение спасателей силой открыть дверь машины пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Автомобиль, в котором оказался в ловушке ребенок, находился во дворе дома в малонаселенной деревне. Спасатели не измеряли температуру в салоне автомобиля.

С момента получения вызова до завершения спасательной операции прошло почти 40 минут.