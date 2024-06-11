В понедельник, 10 июня, вечером спасателям поступил вызов в деревню Таммуру в Пярну, где трехлетний ребенок оказался в ловушке в запертом автомобиле.
Маленький ребенок оказался в ловушке: спасателям пришлось пойти на крайние меры
Спасателям пришлось разбить окно машины, чтобы достать ребенка.
«Нужно было немедленно добраться до ребенка, и лучшего альтернативного решения не было», - объяснил решение спасателей силой открыть дверь машины пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
Автомобиль, в котором оказался в ловушке ребенок, находился во дворе дома в малонаселенной деревне. Спасатели не измеряли температуру в салоне автомобиля.
С момента получения вызова до завершения спасательной операции прошло почти 40 минут.