Таким образом, Петерсон – удобный прокси-кандидат. У него нет компетенций для выполнения тех обязанностей, о которых бы он узнал, внезапно попав из камеры в зал парламентских заседаний в Страсбурге. Успех его кампании был заложен в самом факте выдвижения, как справедливо писал нарвский журналист Роман Викулов. Больше года в тюрьме, никаких инструментов поддержки, а вот поди ж ты, молодец какой – здесь работает именно такая реклама. Другой не нужно.

Олег Иванов и Айво Петерсон - лидеры новоиспеченного движения KOOS, октябрь 2022. Фото: Raul Mee

У полиции безопасности свое видение феномена Петерсона. И все же было бы некоторым преувеличением ставить знак равенства между теми, кто голосует за Петерсона, и теми, кто тем самым голосует за Путина вплоть до российской оккупации Эстонии. Роль прокси-кандидата состоит среди прочего в выявлении людей, которые плохо понимают, что делают, когда отдают ему свой голос. Это типичная «медвежья услуга» всем, кто запутался и не желает ничего знать. Вплоть до того, что никакая разъяснительная работа тут не поможет: люди только сердито мотают головой и говорят, что «все врут».

Чем это чревато? Эта группа будет расти, если европейские государства, все еще готовые предотвратить войну на всем континенте, продолжат колебаться вместо активного сопротивления «правому» повороту. Новый состав Европарламента не принес сюрпризов. Консерватизм, традиционализм, просто национализм и все, что с ним связано, обычно врастает в жизнь тихо, приучает к себе и ассимилирует без потрясений. «Банальность зла», как назвала свою великую книгу о логике нацизма Ханна Арендт, состоит в том, что оно совершенно обыденно и нормально. Зло всех устраивает – оно и есть консенсус, и люди дышат им, ничего не замечая. В минувшее воскресенье мы стали чуть ближе к такому будущему.

Что в силах того же эстонского государства, неприятно удивленного спросом на прокси-кандидата? Оно вполне может помешать увеличению его фан-клуба, как и дальнейшему его превращению в дружную команду крепких молодых людей. Если же и дальше любоваться собой, неприязненно косясь в сторону Ида-Вирумаа и других «бедных» регионов, населенных «злыми» людьми, как выражаются первые лица государства, эти люди рано или поздно самоорганизуются. Это всегда только так и работает.