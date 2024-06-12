Яак Мадисон покинул EKRE

После этого Мадисон осознал, что он больше не хочет продолжать работать в EKRE.

«Я еще раз от всего сердца благодарю всех своих избирателей на выборах в Европарламент. Я знаю, что многие меня поддержали, потому что я являюсь кандидатом от Консервативной народной партии Эстонии, но в то же время я знаю, что большинство из 32 845 избирателей все же поддержали меня, основываясь на той работе, которую я проделал в Европарламенте за последние пять лет и из-за моих взглядов и мировоззрения. Если кто-то почувствует себя обманутым из-за этого, я прошу прощения, но мое мировоззрение не изменилось ни в малейшей степени, но, к сожалению, изменилась партия», - объяснил Мадисон.

Он признал, что на выборах в Европарламент против него решительно выступала его бывшая родная партия под руководством председателя EKRE, а Мадисон сам финансировал свою избирательную кампанию.

«Внутри моей собственной партии ведущие члены партии упрекали меня в том, что во время работы в Европарламенте я не приносил в партию достаточно денег.

Это означает, что в самом начале последнего мандата я отказался нанимать на свою зарплату, то есть из бюджета Европарламента, чиновников, которые на самом деле работали бы на мою родную партию в Эстонии. Но это запрещено», - сказал он.