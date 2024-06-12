Яак Мадисон, получивший мандат на недавних выборах в Европарламент, вчера вечером объявил в социальных сетях о своем выходе из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
Яак Мадисон покинул EKRE
Мадисон пишет, что после заседания руководства EKRE во вторник вечером это, к сожалению, уже не та партия, в которую он вступил в 2013 году: «Это была единственная партия, в которой я состоял, но сегодня она стала неузнаваемой», - отмечает Мадисон.
«Когда началось собрание руководства партии, начало было многообещающим, но в итоге оказалось, что вся стратегия уже была задана определенными членами правления. Я был возмущен, когда после многих лет работы Хелле Куллеркупп, член руководства партии и глава Пярнуского отделения партии, была выброшена за борт при восьми голосах «за», шести «против» и одном воздержавшемся. Затем мы обсудили результаты выборов и перешли к финансовым вопросам, где председатель партии дал очень подробное и хорошее объяснение», - сказал Мэдисон, описывая события вечера вторника.
После четырех с половиной часов, проведенных на собрании, ему пришлось уйти, чтобы выступить в эфире ETV, после чего он поспешил вернуться на заседание правления EKRE.
«Однако, придя на заседание, я узнал, что из партии исключены два наших члена Рийгикогу, один из которых является заместителем председателя партии и кандидатом на пост председателя партии», - сказал он, имея в виду исключение Хенна Пыллуаса, Яака Валге и Сильвера Куузика.
«Таким образом, мне стало ясно, что такой шаг за пять дней до съезда партии свидетельствует о паническом страхе, что рычаги в правлении партии, с помощью которых можно было бы проталкивать любые решения, теперь будут потеряны», - сказал Мадисон.
После этого Мадисон осознал, что он больше не хочет продолжать работать в EKRE.
«Я еще раз от всего сердца благодарю всех своих избирателей на выборах в Европарламент. Я знаю, что многие меня поддержали, потому что я являюсь кандидатом от Консервативной народной партии Эстонии, но в то же время я знаю, что большинство из 32 845 избирателей все же поддержали меня, основываясь на той работе, которую я проделал в Европарламенте за последние пять лет и из-за моих взглядов и мировоззрения. Если кто-то почувствует себя обманутым из-за этого, я прошу прощения, но мое мировоззрение не изменилось ни в малейшей степени, но, к сожалению, изменилась партия», - объяснил Мадисон.
Он признал, что на выборах в Европарламент против него решительно выступала его бывшая родная партия под руководством председателя EKRE, а Мадисон сам финансировал свою избирательную кампанию.
«Внутри моей собственной партии ведущие члены партии упрекали меня в том, что во время работы в Европарламенте я не приносил в партию достаточно денег.
Это означает, что в самом начале последнего мандата я отказался нанимать на свою зарплату, то есть из бюджета Европарламента, чиновников, которые на самом деле работали бы на мою родную партию в Эстонии. Но это запрещено», - сказал он.
«По этому поводу было много ерунды и судебных исков, и если бы это вышло наружу, то всю зарплату, выплаченную чиновнику, вместе с налогами потребовали бы обратно у члена Европарламента, а не у этого чиновника или партии. Я не хотел идти на такой риск. При этом я за десять лет пожертвовал партии больше, чем, например, Мартин Хельме. Последний раз, например, 7500 евро в декабре. Кроме того, я каждый год брал на стажировку молодых членов нашей партии, возил сотни членов партии с гостевыми группами в Брюссель и всегда приносил хороший результат на выборах», - пояснил Мадисон.
По его словам, это было невероятно сильное путешествие - видеть, как национальное консервативное движение превращается в партию, которая завоевала тысячи сердец.
«К сожалению, это путешествие для меня подходит к концу. Мое мировоззрение осталось прежним, и я продолжу выполнять в Европейском парламенте ту же самую работу, которую делал до сих пор, и отстаивать те же ценности. Кроме того, сразу скажу, что я на данный момент не вступаю ни в какую другую политическую партию и не буду критиковать свою бывшую родную партию, вице-председателем которой я был до сих пор много лет. Начало нового национального консервативного движения также не исключено, но время покажет», - заявил Мадисон.
Он призвал людей, которые больше не видят своего будущего в Эстонской консервативной народной партии, дать знать ему об этом.
«Вы можете смело писать мне по электронной почте jaak.madison@gmail.com. Я искренне желаю всем участникам крепких нервов и воли к работе, и однажды мы все равно победим», - добавил Мадисон.
Правление EKRE, собравшееся 11 июня для обсуждения внутренних противоречий в партии, исключило из партии депутатов Рийгикогу Хенна Пыллуааса и Яака Валге, собиравшегося баллотироваться в председатели партии Сильвера Куузика, а также председателя Пярнуского округа EKRE Хелле Куллеркупп. В отношении евродепутата Яака Мадисона, который также критиковал партийное руководство, таких мер принято не было.
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, Пыллуаас, Куузик и Валге были исключены из партии за нанесение ущерба репутации и предвыборной кампании партии, а Куллеркупп − за неоднократные и серьезные финансовые нарушения на посту руководителя партийного округа.