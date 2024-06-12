Правление EKRE исключило из партии Пыллуааса, Валге и Куузика

Ранее поступило сообщение об исключении главы Пярнумааского отделения и члена правления EKRE Хелле Куллеркупп и главы Сааремааского отделения Даниэля Мереяэра.

В воскресенье в Йыхви пройдет конгресс EKRE, где наряду с Мартином Хельме должен был баллотироваться в председатели Куузик, которому выразили поддержку Пыллуаас и Валге.

В пресс-релизе EKRE говорится, что Куузик, Валге и Пыллуаас исключены в соответствии с пунктом устава партии, касающимся причинения серьезного ущерба репутации партии.

Куллеркупп исключена из-за предполагаемого нарушения финансовой дисциплины партии.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, продолжавшееся допоздна заседание правления было самым тяжелым заседанием в его жизни.

«Безусловно, это скверно выглядит для общественности, когда за неделю до конгресса ряд членов правления вынуждают покинуть партию, но все остальные варианты были бы еще хуже. Мы не хотели, чтобы внутренние ссоры продолжали бесконечно тлеть и раскалывать партию изнутри. После долгих обсуждений правление решило, что наши пути должны разойтись», - сказал Хельме.