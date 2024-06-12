Десятиборец Йоханнес Эрм стал чемпионом Европы!

На чемпионате Европы по легкой атлетике эстонец Йоханнес Эрм завоевал золото в десятиборье!

На чемпионате европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, эстонский легкоатлет Йоханнес Эрм завоевал золотую медаль в десятиборье. Это стало десятой медалью Эстонии титульных соревнованиий в этой дисциплине.