На чемпионате европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, эстонский легкоатлет Йоханнес Эрм завоевал золотую медаль в десятиборье. Это стало десятой медалью Эстонии титульных соревнованиий в этой дисциплине.
Десятиборец Йоханнес Эрм стал чемпионом Европы!
На чемпионате Европы Эрм сумел набрать 8764 очка и значительно опередил своих конкурентов.
Серебро у норвежца Сандера Скотхейма - 8635 очков, а Макенсон Глетти (Франция) завоевал бронзу, у него 8606 очков.
Рейтинговая таблица эстонских десятиборцев:
1. Эрки Ноол (8815 очков, набрал в 31 год)
2. Йоханнес Эрм (8764 очка, набрал в 26 лет)
3. Карел Тилга (8681 очко, набрал в 25 лет)
4. Майсель Уйбо (8604 очка, набрал на 26)
5. Кристьян Рахну (8526 очков, набрал в 25 лет)
6. Янек Ыйглане (8524, набрал в 29 лет)
7. Микк Пахапилль (8398 очков, набрал в 27 лет)
8. Андрей Назаров (8322 очка, набрал в 22 года)
9. Кристьян Розенберг (8299 очков, набрал в 27 лет)