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Десятиборец Йоханнес Эрм стал чемпионом Европы!

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На чемпионате Европы по легкой атлетике эстонец Йоханнес Эрм завоевал золото в десятиборье!
На чемпионате Европы по легкой атлетике эстонец Йоханнес Эрм завоевал золото в десятиборье! Фото: Eero Vabamägi

На чемпионате европы по легкой атлетике, который проходит в Риме, эстонский легкоатлет Йоханнес Эрм завоевал золотую медаль в десятиборье. Это стало десятой медалью Эстонии титульных соревнованиий в этой дисциплине. 

На чемпионате Европы Эрм сумел набрать 8764 очка и значительно опередил своих конкурентов.

Серебро у норвежца Сандера Скотхейма - 8635 очков, а Макенсон Глетти (Франция) завоевал бронзу, у него 8606 очков.

Рейтинговая таблица эстонских десятиборцев:

1. Эрки Ноол (8815 очков, набрал в 31 год)

2. Йоханнес Эрм (8764 очка, набрал в 26 лет)

3. Карел Тилга (8681 очко, набрал в 25 лет)

4. Майсель Уйбо (8604 очка, набрал на 26)

5. Кристьян Рахну (8526 очков, набрал в 25 лет)

6. Янек Ыйглане (8524, набрал в 29 лет)

7. Микк Пахапилль (8398 очков, набрал в 27 лет)

8. Андрей Назаров (8322 очка, набрал в 22 года)

9. Кристьян Розенберг (8299 очков, набрал в 27 лет)

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