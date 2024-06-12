Финансовые эксперты: государство могло бы занять деньги у эстонского народа

От участия жителей Эстонии выиграет и рынок в целом. «Во-первых, отечественный инвестор также более требователен к политикам, поскольку хочет, чтобы ценность его денег сохранялась. Во-вторых, эстонский инвестор не так нервничает по поводу глобальных событий, потому что он более информирован в оценке рисков, чем лондонский биржевой брокер, который реагирует на новости иначе», - сказал Каасик.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что облигации являются фундаментальным и необходимым для государства финансовым инструментом: «Государство выплачивает народу Эстонии проценты по облигациям, и таким образом деньги перераспределяются внутри страны, обеспечивается нормальное денежное обращение и средства из страны не утекают», - добавил Уускюла.

Местные инвестиции, впрочем, влияют не только на экономику, подчеркнул профессор Тартуского университета Урмас Варблане: «Государственные облигации также снижают риски безопасности, хотя об этом говорят не часто». По словам Варблане, Япония и Италия взяли деньги взаймы у своего народа, и во время кризисов это принесло им стабильность, поскольку в отношении собственной страны не спекулируют.

Партнер Redgate Capital Валерия Кийск также отметила, что местных инвесторов геополитические угрозы затрагивают не так сильно, как иностранных. Однако на данный момент возможности жителей Эстонии ограничены. «Что касается облигаций, то рынок похож на табуретку без одной ножки: государственные облигации розничным инвесторам не предлагаются», - сказала Кийск.

По мнению заместителя председателя совета Центрального союза работодателей Айна Ханшмидта, благодаря поддержке облигаций экономика страны станет значительно более устойчивой к кризисам: «Иностранные инвесторы осмелятся прийти сюда, если народ Эстонии сам будет инвестировать и защищать себя. Без кредитов и облигаций современную экономику построить невозможно».

«Научные исследования показывают, что предпочтение инвесторами отечественного рынка (home bias) очень сильно. Оно включает разные аспекты: знакомство, лояльность, патриотизм», - объяснил привлекательность отечественных инструментов профессор TalTech Тынн Талпсепп.

С 2020 года эстонское государство выпускало как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов имеются долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 миллиарда евро и краткосрочные облигации на сумму 1,1 миллиарда евро. Государство еще не решило, будут ли следующие облигации также выпущены для розничных инвесторов.