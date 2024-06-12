Если тройка лидеров в рейтинговой таблице политических партий долгое время остается неизменной, то в следующем эшелоне рейтинга идет захватывающая борьба, и, судя по последним результатам, Партия правых перешагнула избирательный порог.
Рейтинг партий: поддержка Партии правых впервые превысила избирательный порог
Согласно последним результатам проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat еженедельного опроса, «Отечество» поддерживают 27,4 процента, Партию реформ - 18,9 процента, а Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) - 15,2 процента имеющих право голоса граждан.
Популярность Социал-демократической партии составила 14,3 процента, Центристской партии - 11,4 процента, а «Ээсти 200» и Партии правых - 5,2 процента. Популярность правых за неделю повысилась на 1,3 процента и впервые превысила избирательный порог.
Всего коалиционные партии поддерживают 38,4 процента, а оппозиционные - 54 процента респондентов.