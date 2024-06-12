Благодаря триумфу десятиборца Йоханнеса Эрма на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме Эстония теперь имеет в общей сложности 15 медалей чемпионата Европы.
Эрм принес Эстонии золото чемпионата Европы, прервав 26-летнюю паузу
Любопытное замечание: в медальном зачете чемпионатов европы Эстония теперь поднялась на 31-е место, опередив Латвию и Литву. Раньше мы находились между двух соседей.
Золотые медали
1934, Турин – Арнольд Видинг (толкание ядра)
1938, Париж — Александер Креэк (толкание ядра)
1998, Будапешт – Эрки Ноол (десятиборье)
2024, Рим – Йоханнес Эрм (десятиборье)
Серебряные медали
2002, Мюнхен – Эрки Ноол (десятиборье)
2002, Мюнхен – Павел Лоскутов (марафон)
2006, Гетеборг – Герд Кантер (метание диска)
2012, Хельсинки – Герд Кантер (метание диска)
2014, Цюрих – Расмус Мяги (400 м с барьерами)
2014, Цюрих – Герд Кантер (метание диска)
Бронзовые медали
1934, Турин – Густав Суле (копье)
2006, Гетеборг – Александер Таммерт (метание диска)
2016, Амстердам - Герд Кантер (метание диска)
2018, Берлин – Магнус Кирт (копье)
2022, Мюнхен – Янек Ыйглане (десятиборье)