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Эрм принес Эстонии золото чемпионата Европы, прервав 26-летнюю паузу

rus.postimees.ee
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Йоханнес Эрм.
Йоханнес Эрм. Фото: Tairo Lutter

Благодаря триумфу десятиборца Йоханнеса Эрма на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме Эстония теперь имеет в общей сложности 15 медалей чемпионата Европы.

Любопытное замечание: в медальном зачете чемпионатов европы Эстония теперь поднялась на 31-е место, опередив Латвию и Литву. Раньше мы находились между двух соседей.

Золотые медали

1934, Турин – Арнольд Видинг (толкание ядра)

1938, Париж — Александер Креэк (толкание ядра)

1998, Будапешт – Эрки Ноол (десятиборье)

2024, Рим – Йоханнес Эрм (десятиборье)

Серебряные медали

2002, Мюнхен – Эрки Ноол (десятиборье)

2002, Мюнхен – Павел Лоскутов (марафон)

2006, Гетеборг – Герд Кантер (метание диска)

2012, Хельсинки – Герд Кантер (метание диска)

2014, Цюрих – Расмус Мяги (400 м с барьерами)

2014, Цюрих – Герд Кантер (метание диска)

Бронзовые медали

1934, Турин – Густав Суле (копье)

2006, Гетеборг – Александер Таммерт (метание диска)

2016, Амстердам - ​​Герд Кантер (метание диска)

2018, Берлин – Магнус Кирт (копье)

2022, Мюнхен – Янек Ыйглане (десятиборье)

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