Таллиннский департамент городского имущества построит в Мустамяэ по адресу Таммсааре-теэ, 135 дом с обслуживанием – муниципальное жилье для пожилых, людей с недостатками здоровья и молодых семей. Строительные работы начнутся на этой неделе и продлятся до августа 2025 года, стоимость работ – чуть более 9,6 миллиона евро.
Таллинн построит в Мустамяэ многоквартирный дом с обслуживанием
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, строящийся в Мустамяэ дом с обслуживанием даст пожилым людям возможность достойно встретить старость, а людей с недостатками здоровья и молодые семьи обеспечит жильем. «В других странах дома с такой концепцией прекрасно зарекомендовали себя. В долгосрочной перспективе подобные здания могли бы появиться во всех районах Таллинна: это подходящее для целевых групп жилье с облегченным доступом, со вспомогательными структурами и некоторыми услугами по уходу для тех, кто самостоятельно справляется в повседневной жизни и не нуждается в привычной социальной помощи от города», – сказал Яаму.
Архитектурное решение здания соответствует его функции: оно рациональное и имеет простую форму, однако вносит разнообразие в окружающую среду и выделяется на фоне соседних домов с фасадами из красного кирпича. U-образное здание состоит из двухэтажного основного строения и восьми- и шестиэтажных башен, которые окрашены в темно-зеленый, светло-зеленый и белый цвета, чтобы здание не выглядело массивным. Для создания целостной и узнаваемой среды внутри использованы те же материалы и тона. Подъезды и зоны общего пользования оформлены в едином стиле, однако каждая башня имеет свои отличительные черты.
Согласно плану, в доме будет в общей сложности сто социальных и муниципальных квартир, а также помещения общего пользования для групповой и индивидуальной деятельности, где жильцы смогут проводить время вместе: например, зал, учебная кухня, два помещения для хобби, а также сауна и помещения для оказания услуг и проведения консультаций.
Жилые помещения в двухэтажной части здания и восьмиэтажной башне А отведены для пожилых и людей с недостатками здоровья, они состоят в основном из небольших квартир-студий и двухкомнатных квартир. В шестиэтажной башне В расположатся двух- и трехкомнатные муниципальные квартиры, которые станут временным жильем преимущественно для молодых семей.
В здании также запланирован центр Perepesa – общественный центр, где родители могут проводить время со своими маленькими детьми, общаться с другими родителями и получать поддержку в виде консультаций, обучения и опорных групп.
Во дворе появятся общинный сад, ящики для растений, аттракционы для детей, а также тренажерные площадки общего пользования для всех жителей района.
Проект дома с обслуживанием, возводимого по адресу А. Х. Таммсааре-теэ, 135, разработало Innopolis Insenerid OÜ, генеральный подрядчик строительных работ – Vanalinna Ehitus OÜ. Стоимость строительных работ составит чуть более 9,6 миллиона евро, к сумме прибавится стоимость меблировки, подключения к техносетям и надзора собственника. Эти договоры еще предстоит заключить.