Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, комментируя апрельские и майские тенденции, сказал, что темпы продаж новостроек в Таллинне, которые вот уже два-три года были довольно скромными, в последние несколько месяцев демонстрируют значительное оживление.
Эксперт: рынок недвижимости в зеркале заднего вида - без фанфар и барабанного боя
По словам руководителя 1Partner, на пике продаж, то есть в 2021 году, в Таллинне было продано 4200 квартир в новостройках, и нормальный объем продаж мог бы быть в диапазоне 2000-2200 новых квартир в год. «Чтобы достичь этого нормального уровня, потребуется еще какое-то время. На основании данных за первые пять месяцев текущего года можно прогнозировать, что годовой объем продаж составит примерно 1300-1500 квартир, что примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда было продано 950 новых квартир», – прокомментировал Мартин Вахтер.
По мнению Вахтера, покупатели возвращаются на рынок, и одной из причин этого может быть опасение возможного роста цен. «К сожалению, ничто в мире не дешевеет, и цены, установленные для недавно запущенных новых проектов, это только подтверждают. Это заставляет людей быстрее принимать решения и делать выбор между вариантами, которые, так сказать, лежат сейчас на полке», – пояснил Вахтер изменение в подходе покупателей и добавил, что слухи о снижении цен – это, скорее, миф.
«В тех случаях, когда кто-то под фанфары и барабанный бой заявлял о снижении цен, речь скорее шла о новостройках, цены в которых были слишком оптимистичны на этапе выхода на рынок, и в конце концов застройщику самому пришлось это признать», - добавил руководитель 1Partner.
Мартин Вахтер считает, что причин для роста активности рынка, конечно же, больше. «Банк Эстонии с апреля немного смягчил условия получения кредитов, банки со своей стороны сделали кредитную маржу более выгодной, началось долгожданное снижение Euribor – целый ряд веских причин для реализации планов покупки жилья, которые в свое время были отложены», – пояснил Вахтер.
«Глядя в зеркало заднего вида, мы можем сказать, что 2021 год был для новостроек годом бума, подобного уровня продаж мы достигнем еще не скоро. Разумеется, продажа новостроек никогда не прекращалась, но долгое время сделки совершались практически исключительно на основании бронирований со связующими обязательствами, которые были оформлены еще в старые добрые времена», - пояснил руководитель 1Partner Kinnisvara и добавил, что, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с восстановлением после спада 2009 года, окажется, что мы находимся в условиях, когда развитие многих особо ценных земельных участков завершено, и новых проектов там уже не будет.
«Это значит, что выбор в центре города или в Нымме не станет шире, даже если рынок станет более активным», – сказал Вахтер.