Эксперт: рынок недвижимости в зеркале заднего вида - без фанфар и барабанного боя

По словам руководителя 1Partner, на пике продаж, то есть в 2021 году, в Таллинне было продано 4200 квартир в новостройках, и нормальный объем продаж мог бы быть в диапазоне 2000-2200 новых квартир в год. «Чтобы достичь этого нормального уровня, потребуется еще какое-то время. На основании данных за первые пять месяцев текущего года можно прогнозировать, что годовой объем продаж составит примерно 1300-1500 квартир, что примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году, когда было продано 950 новых квартир», – прокомментировал Мартин Вахтер.

По мнению Вахтера, покупатели возвращаются на рынок, и одной из причин этого может быть опасение возможного роста цен. «К сожалению, ничто в мире не дешевеет, и цены, установленные для недавно запущенных новых проектов, это только подтверждают. Это заставляет людей быстрее принимать решения и делать выбор между вариантами, которые, так сказать, лежат сейчас на полке», – пояснил Вахтер изменение в подходе покупателей и добавил, что слухи о снижении цен – это, скорее, миф.

«В тех случаях, когда кто-то под фанфары и барабанный бой заявлял о снижении цен, речь скорее шла о новостройках, цены в которых были слишком оптимистичны на этапе выхода на рынок, и в конце концов застройщику самому пришлось это признать», - добавил руководитель 1Partner.