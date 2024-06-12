Покидающий Рийгикогу Антс Лаанеотс получит внушительную компенсацию

На парламентских выборах весной 2023 года Антс Лаанеотс показал третий результат в списке Партии реформ в Тарту - 1869 голосов, получив окружной мандат. С 13 июня в Рийгикогу Ланаеотса заменит вице-мэр Тарту Михкель Леэс, которого на тех выборах поддержали 1038 избирателей.