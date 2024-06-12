После многочасового заседания правления EKRE, на котором были исключены четыре члена, председатель партии Мартин Хельме прокомментировал ситуацию. «Самое сложное собрание в моей жизни как руководителя партии, я вообще не рад и не доволен тем, как все складывается», - сказал в начале интервью Хельме.
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Мартин Хельме: исключение из партии нескольких человек – это скверно, но альтернативы были еще хуже
По словам Хельме, это была долгая дискуссия, на которой эмоции не вышли из-под контроля. «Мы все-таки пришли к тому, что не можем больше оставаться в одной партии», - сказал он.