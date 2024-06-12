Мартин Хельме: исключение из партии нескольких человек – это скверно, но альтернативы были еще хуже

После многочасового заседания правления EKRE, на котором были исключены четыре члена, председатель партии Мартин Хельме прокомментировал ситуацию. «Самое сложное собрание в моей жизни как руководителя партии, я вообще не рад и не доволен тем, как все складывается», - сказал в начале интервью Хельме.