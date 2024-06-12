Перевод: Вера Копти

Девелопер Avalon заключил со строительной компанией Bildgren Ehitus договор на строительство коммерческого и жилого дома по адресу Тартуское шоссе, 44, стоимость которого составит около 14,5 миллиона евро. Строительство началось в конце мая и будет завершено в конце следующего года.

Так будет выглядеть дом по адресу Тарту-мнт, 44. Фото: Arhitektuuribüroo Korrus

«Мы создаем в центре Таллинна дом с современными умными квартирами, а также с офисами и торговыми помещениями, где каждая деталь тщательно продумана и основное внимание уделяется устойчивому развитию. Современный деловой и жилой дом в «манхэттенском» стиле отличается вневременным дизайном и архитектурой, идеально вписываясь в атмосферу центра города», - сказал член правления Avalon Марко Ноорметс.

«Как разработчик жилой среды, Avalon имеет очень четкое представление о том, чего люди ожидают от своей квартиры или офиса. А Bildgren имеет многолетний опыт управления и строительства, который мы рады применить при строительстве здания с такими интересными и умными решениями», - отметил член правления Bildgren Ehitus Ахто Арувяли.

Так будет выглядеть дом по адресу Тарту-мнт, 44. Фото: Arhitektuuribüroo Korrus

Говоря о сути «манхэттенского» стиля, архитектор Айгар Рохт из архитектурного бюро Korrus OÜ, создавшего проект здания, пояснил, что это - эстетический симбиоз материалов фасада здания, элементов архитектурного дизайна и деталей, а также светового решения фасада вместе с многоярусной игрой его элементов.