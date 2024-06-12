Центр Таллинна, похоже, не пострадал от экономического спада – здесь нет недостатка в строительных лесах и подъемных кранах. Так, на одной из важнейших магистралей столицы – Тартуском шоссе – строится дом, который сами застройщики называют особенно изысканной частью городского пространства.
Перевод: Вера Копти
Девелопер Avalon заключил со строительной компанией Bildgren Ehitus договор на строительство коммерческого и жилого дома по адресу Тартуское шоссе, 44, стоимость которого составит около 14,5 миллиона евро. Строительство началось в конце мая и будет завершено в конце следующего года.
«Мы создаем в центре Таллинна дом с современными умными квартирами, а также с офисами и торговыми помещениями, где каждая деталь тщательно продумана и основное внимание уделяется устойчивому развитию. Современный деловой и жилой дом в «манхэттенском» стиле отличается вневременным дизайном и архитектурой, идеально вписываясь в атмосферу центра города», - сказал член правления Avalon Марко Ноорметс.
«Как разработчик жилой среды, Avalon имеет очень четкое представление о том, чего люди ожидают от своей квартиры или офиса. А Bildgren имеет многолетний опыт управления и строительства, который мы рады применить при строительстве здания с такими интересными и умными решениями», - отметил член правления Bildgren Ehitus Ахто Арувяли.
Говоря о сути «манхэттенского» стиля, архитектор Айгар Рохт из архитектурного бюро Korrus OÜ, создавшего проект здания, пояснил, что это - эстетический симбиоз материалов фасада здания, элементов архитектурного дизайна и деталей, а также светового решения фасада вместе с многоярусной игрой его элементов.
«Люди всегда ищут новизны, и их ожидания выражаются и в требованиях к архитектуре новостроек. В результате серьезной инженерной работы мы спланировали объемы здания, а при проектировании фасада нас вдохновили идеи, возникшие в ходе внутреннего конкурса, на который, в свою очередь, повлияли примеры из более широкого мира», - описывает Рохт процесс рождения архитектурного решения здания.
«Новое здание на Тартуском шоссе, 44 архитектурно самобытно и не лишено вкуса, но в то же время удачно вписывается в окружающую среду и является естественной частью городского пространства. Детали фасада образуют визуальное целое, позволяющее избежать ощущения длинного фасада. Уличная сторона дома выглядит роскошно и универсально, фасад со стороны двора привлекает внимание вертикальным озеленением», - добавляет Рохт.
Всего в здании 72 квартиры площадью 32–113 м². На первом этаже расположены семь коммерческих площадей, а под зданием имеется парковка. Общая площадь здания составляет 4624,4 м².
В каждой квартире будут действовать решения умного дома: сенсорный экран, с помощью которого можно регулировать отопление, охлаждение, вентиляцию и освещение. Кроме того, можно отвечать на видеозвонки и снимать показания счетчиков воды и электричества в квартире. Функциями умного дома также можно управлять удаленно через мобильное приложение.
В дополнение к центральному отоплению в каждой квартире есть кондиционеры, работающие на основе централизованного охлаждения, а температуру в помещении также можно регулировать для каждой комнаты с помощью приложения или панели управления. Принудительная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим.
«Благодаря экологически чистым материалам, инновационным техническим системам и солнечным панелям, установленным на крыше, здание соответствует классу энергопотребления А», - добавил член правления Avalon Марко Ноорметс.
Интерьеры здания выполнены дизайнерским бюро Ako In.