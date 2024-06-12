Сегодня утром депутат Европарламента Яак Мадисон объявил, что покидает Эстонскую консервативную народную партию (EKRE). Помимо него, сегодня партию покинул и Антс Фрош.
«Это не мимолетная эмоция»: Антс Фрош также покинул EKRE
«Я больше не являюсь членом EKRE. Я сейчас ничего не буду комментировать, но думаю, общая атмосфера понятна, - сказал Фрош. - Это не мимолетная эмоция».
Правление Консервативной народной партии во вторник на продолжавшемся много часов заседании исключило из партии Хенна Пыллуааса, Яака Валге и Сильвера Куузика.
Фрош посвятил 20 лет дипломатической службе Эстонии, занимая посты посла при Совете Европы в Страсбурге, а также в Польше и Молдове, неоднократно работал послом в Румынии и Болгарии. В период с 2009 по 2012 год он был членом Партии реформ Эстонии. В 2021 году он вступил в Эстонскую консервативную народную партию и был избран в волостного совета Отепя.