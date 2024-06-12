«Это не мимолетная эмоция»: Антс Фрош также покинул EKRE

«Я больше не являюсь членом EKRE. Я сейчас ничего не буду комментировать, но думаю, общая атмосфера понятна, - сказал Фрош. - Это не мимолетная эмоция».

Фрош посвятил 20 лет дипломатической службе Эстонии, занимая посты посла при Совете Европы в Страсбурге, а также в Польше и Молдове, неоднократно работал послом в Румынии и Болгарии. В период с 2009 по 2012 год он был членом Партии реформ Эстонии. В 2021 году он вступил в Эстонскую консервативную народную партию и был избран в волостного совета Отепя.