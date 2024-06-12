Совместный отчет органов госконтроля стран Балтии: развитие проекта Rail Baltica находится под угрозой

Однако пока неясно, будут ли выделены средства, и сколько, на проект Rail Baltica из основного источника финансирования, Фонда «Инструмент Соединяющий Европу», в период финансирования Европейского союза, который начнется в 2028 году, а также какова будет ставка софинансирования.

Своевременное финансирование находится под вопросом не только из-за предполагаемого увеличения расходов, но и потому, что текущий период финансирования со стороны Европейского союза заканчивается в 2027 году. Поскольку следующий период финансирования начнется в 2028 году, то, скорее всего, в период 2027–2028 в финансировании возникнет пробел, поскольку в первый год занимающего несколько лет периода финансирования пособия обычно не выплачиваются.

Учитывая, что проект имеет сжатые сроки, так как железная дорога должна быть готова к эксплуатации к 2030 году, а на период на 2027-2028 запланированы интенсивные строительные работы, необходимо восполнить дефицит финансирования.

Даже если сократить объем работ, проект все равно будет отставать от согласованного в 2017 году графика как минимум на пять лет. Строительство должно было быть завершено и железная дорога готова к эксплуатации к концу 2025 года. Общая задержка проекта в основном связана с последовательными задержками в процессе проектирования и планирования, которые также влияют на темпы приобретения земель.

По словам представителей ответственных министерств, второй этап проекта начнется, когда поезда начнут ходить и увеличатся объемы грузоперевозок. Но сроки второго этапа пока не определены.