Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летнего Андруса, который 11 июня вечером ушел из своего дома на улице Яама в Валга и пропал.
Пропал 29-летний мужчина: полиции нужна помощь в его поисках
11 июня около полуночи выяснилось, что Андрус не вернулся домой в Валга. Уходя из дома, он взял с собой телефон, ноутбук и рюкзак, но куда он мог пойти, пока неизвестно. У Андруса проблемы со слухом и речью, поэтому он может не знать, как самому обратиться за помощью.
У Андруса длинные темные волосы. Уходя из дома, он был одет в серую ветровку, с собой у него был красный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Андруса, звонить в центр тревоги по номеру 112.