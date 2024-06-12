Пропал 29-летний мужчина: полиции нужна помощь в его поисках

11 июня около полуночи выяснилось, что Андрус не вернулся домой в Валга. Уходя из дома, он взял с собой телефон, ноутбук и рюкзак, но куда он мог пойти, пока неизвестно. У Андруса проблемы со слухом и речью, поэтому он может не знать, как самому обратиться за помощью.