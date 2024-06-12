Зюлейха Измаилова объявила о новом витке в политической карьере

По словам Измаиловой, она присоединилась к социал-демократам, потому что хочет продвигать эстонскую политику и посвятить себя темам, связанным с окружающей средой. «Для меня важно, чтобы политика велась открыто и с инклюзивным стилем управления. Это возможно в Социал-демократической партии. Когда я баллотировалась в Рийгикогу, то поставила перед собой цель внести свой вклад, прежде всего, в экологическую политику и повышение осведомленности в этой области - важно сделать все возможное для сохранения окружающей среды, в которой живем мы и наши дети», - объяснила она.

«Ни для кого не секрет, что длительное время я была критична к стилю руководства прежней партии и происходящему в ней, из-за чего по предложению председателя "Ээсти 200" меня исключили из партии. Я не вижу возможности продолжать работу в Рийгикогу во фракции "Ээсти 200"», - сказала Измаилова.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс назвал сильной стороной Измаиловой ее знания в сфере окружающей среды. «Я рад приветствовать Зузу в рядах социал-демократов. «Наша фракция в Рийгикогу стала сильнее, особенно в том, что касается климата, вопросов устойчивого развития, различных тем, связанных с лесом и возобновляемой энергией, а также зеленого поворота. Зузу назвала себя политиком нового поколения - на мой взгляд, так оно и есть. Социал-демократы приветствуют новый, смелый и активный подход в политике», - добавил Ляэнеметс.

Фракция социал-демократов в Рийгикогу увеличилась до 14 человек.