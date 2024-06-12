Сегодня президент Алар Карис пригласил государственного контролера Янара Холма, министра климата Кристена Михала и министра финансов Марта Вырклаэва обсудить состояние железнодорожного проекта Rail Baltica, которому государственные аудиты трех стран Балтии дали разгромную оценку.
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Президент пригласил Михала и Вырклаэва для представления отчета о текущем состоянии проекта Rail Baltica
На пресс-конференции Алар Карис сообщил, что Эстонии потребуется дополнительно 2,8 миллиарда евро. Он отметил, что сегодня обсуждались возможные источники финансирования, поскольку до настоящего времени основную часть этих средств предоставлял Евросоюз, а страны вносили лишь 15 процентов. Однако в будущем это может измениться.