Президент пригласил Михала и Вырклаэва для представления отчета о текущем состоянии проекта Rail Baltica

На пресс-конференции Алар Карис сообщил, что Эстонии потребуется дополнительно 2,8 миллиарда евро. Он отметил, что сегодня обсуждались возможные источники финансирования, поскольку до настоящего времени основную часть этих средств предоставлял Евросоюз, а страны вносили лишь 15 процентов. Однако в будущем это может измениться.