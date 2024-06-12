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Президент пригласил Михала и Вырклаэва для представления отчета о текущем состоянии проекта Rail Baltica

Лийна Лакс
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Кристен Михал и Март Вырклаэв.
Кристен Михал и Март Вырклаэв. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня президент Алар Карис пригласил государственного контролера Янара Холма, министра климата Кристена Михала и министра финансов Марта Вырклаэва обсудить состояние железнодорожного проекта Rail Baltica, которому государственные аудиты трех стран Балтии дали разгромную оценку.

На пресс-конференции Алар Карис сообщил, что Эстонии потребуется дополнительно 2,8 миллиарда евро. Он отметил, что сегодня обсуждались возможные источники финансирования, поскольку до настоящего времени основную часть этих средств предоставлял Евросоюз, а страны вносили лишь 15 процентов. Однако в будущем это может измениться.

Карис подчеркнул, что политикам и чиновникам следует наладить диалог с еврокомиссарами, чтобы обеспечить поступление финансирования. Он раскритиковал страну за то, что после громких заявлений процесс остановился и не продвинулся дальше.

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