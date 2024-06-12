Президент «Левадии» удостоен почетной награды от Эстонского футбольного союза

Левада, который сегодня, 12 июня, отмечает свое 65-летие, родился в Украине, но переехал в Эстонию в 1982 году. Он основал здесь занимающуюся металлом компанию «Левадия», которая в 1998 году стала основным спонсором команды «Маарду», успешно выступавшей в эстонской Премьер-лиге.

В том же году Левада на базе того же клуба основал в Маарду ФК «Левадия», который позже переехал в столицу и теперь известен как таллиннский FCI Levadia. Левада президент и член правления FCI Levadia Club.

За годы представительная команда «Левадии» выиграла 10 чемпионатов Эстонии, одержала 11 кубковых побед и восемь раз становилась обладателем Суперкубка.

Серебряный знак EJL будет вручен Леваде на традиционном футбольном гала-концерте в декабре.