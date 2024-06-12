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В Тарту назревает коллективный выход из EKRE

Юри Саар
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Мерле Кивест.
Мерле Кивест. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня вечером правление и фракция Тартуского округа Эстонской консервативной народной партии (EKRE) соберутся на внеочередное собрание, созванное вице-председателем Мерле Кивест. На повестке - обсуждение ситуации в партии после вчерашнего исключения из нее Сильвера Куузика и поддерживавших его Яака Валге и Хенна Пыллуааса.

«Для нас стало неприятным сюрпризом, что в партии проворачиваются такие вещи. Конечно, мы шутили, что может случиться так, что Хенна, Яака и Сильвера исключат из партии, но в душе надеялись, что в EKRE возможны дискуссии и другое развитие ситуации. Новое знание стало для меня удручающим», - заявила Кивест.

Кивест не понимает причин исключения из партии указанных выше коллег: «Ответов на вопросы, из-за которых возникла напряженность, не было получено. Я имею в виду использование денег внутри партии, о чем, опираясь на выписку со счетов, обратил внимание Куузик. По сути его вышвырнули из партии за слитое в СМИ письмо, но то, кто на самом деле его слил, не доказано, и это не его рук дело. Причины, по которых исключили Хенна и Яака… Может быть, сегодня что-то услышим об этом».

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