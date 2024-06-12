Сегодня вечером правление и фракция Тартуского округа Эстонской консервативной народной партии (EKRE) соберутся на внеочередное собрание, созванное вице-председателем Мерле Кивест. На повестке - обсуждение ситуации в партии после вчерашнего исключения из нее Сильвера Куузика и поддерживавших его Яака Валге и Хенна Пыллуааса.
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В Тарту назревает коллективный выход из EKRE
«Для нас стало неприятным сюрпризом, что в партии проворачиваются такие вещи. Конечно, мы шутили, что может случиться так, что Хенна, Яака и Сильвера исключат из партии, но в душе надеялись, что в EKRE возможны дискуссии и другое развитие ситуации. Новое знание стало для меня удручающим», - заявила Кивест.