МНЕНИЕ Почему мы покупаем самое дешевое, а потом удивляемся плохому качеству?

Порассуждать на заданную тему о государственных закупках я хочу на примере двух историй, о которых я знаю достаточно много и поэтому могу судить: о нарвской истории в виртуальной реальности и о новом скейт-парке.

Напомню, что в первом случае город заказал проект виртуальной реальности, а получил что-то вроде игры для тетриса из 2005 года. Во втором Нарва заказала спортивный парк с памп-треком, но памп-трек оказался криво сделанным и начал разваливаться спустя два года.

Подозреваю, что таких историй хватает не только в Нарве, но и по всей стране. Почему так происходит? В идеале все должно выглядеть примерно следующим образом.

Допустим, город Нарва как заказчик желает получить в городском пространстве нечто полезное и красивое, для чего организует соответствующий тендер. До его проведения заказчик пишет соответствующее техническое задание или заказывает написание проекта.

На проект от специалиста денег зачастую не находится, поэтому чиновники обходятся своими силами. При этом они должны в идеале прекрасно разбираться в любой теме от строительства школы до высадки баобабов вдоль Таллиннского шоссе.

Также в идеале в тендере участвует несколько предложений, а побеждает лучшее. После завершения работ заказчик проверяет, соответствует ли объект техническому заданию. Если соответствует, то все счастливы: город получает свой идеально выполненный объект, а фирма - деньги и плюсик в портфолио.