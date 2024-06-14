Закон о государственных закупках - скучное словосочетание, которое у обывателя вызывает, скорее, зевок, нежели интерес. Но именно он наталкивает на невеселые размышления о том, что если город или муниципалитет в большинстве случаев вынуждены выбирать самое дешевое предложение, то не стоит удивляться, если результат будет не самым лучшим. Качество по определению требует расходов и иногда экономия на качестве вылезает боком, пишет журналист Диана Харламова.
МНЕНИЕ ⟩ Почему мы покупаем самое дешевое, а потом удивляемся плохому качеству?
Порассуждать на заданную тему о государственных закупках я хочу на примере двух историй, о которых я знаю достаточно много и поэтому могу судить: о нарвской истории в виртуальной реальности и о новом скейт-парке.
Напомню, что в первом случае город заказал проект виртуальной реальности, а получил что-то вроде игры для тетриса из 2005 года. Во втором Нарва заказала спортивный парк с памп-треком, но памп-трек оказался криво сделанным и начал разваливаться спустя два года.
Подозреваю, что таких историй хватает не только в Нарве, но и по всей стране. Почему так происходит? В идеале все должно выглядеть примерно следующим образом.
Допустим, город Нарва как заказчик желает получить в городском пространстве нечто полезное и красивое, для чего организует соответствующий тендер. До его проведения заказчик пишет соответствующее техническое задание или заказывает написание проекта.
На проект от специалиста денег зачастую не находится, поэтому чиновники обходятся своими силами. При этом они должны в идеале прекрасно разбираться в любой теме от строительства школы до высадки баобабов вдоль Таллиннского шоссе.
Также в идеале в тендере участвует несколько предложений, а побеждает лучшее. После завершения работ заказчик проверяет, соответствует ли объект техническому заданию. Если соответствует, то все счастливы: город получает свой идеально выполненный объект, а фирма - деньги и плюсик в портфолио.
Но будем откровенны - такой вариант развития событий хоть и идеален, но редко встречается и тому есть несколько причин. Причина первая - зверь под названием «надзор собственника».
Надзор собственника - это представитель заказчика, который защищает интересы заказчика при воплощении проекта в жизнь.
В большинстве случаев надзор собственника обязателен и жизненно необходим для объектов, которые попадают под требования строительного кодекса, но при желании заказчик может установить такой надзор и при высадке деревьев.
Для выполнения задачи надзора нанимается третья фирма, которая должна иметь соответствующую квалификацию и совесть.
Судя по многочисленным отзывам и историям, с которыми я столкнулась, поговорив с разными людьми, фирмы, исполняющие обязанности надзора собственника, нередко делают свою работу из рук вон плохо, а иногда ставят подписи о проведении контроля качества вообще не глядя.
Если надзора собственника нет, заказчику приходится либо привлечь стороннего специалиста, коли есть деньги и желание, либо самостоятельно следить за качеством выполненных работ. Но всегда ли лучшие люди города в состоянии проконтролировать процессы, им не слишком знакомые?
Городской чиновник, работающий в Департаменте городского хозяйства, вряд ли точно знает, под каким углом должны быть дорожки памп-трека и как именно выглядит качественная виртуальная реальность в пределах имеющегося бюджета.
Поэтому часто за работой следит либо фирма, которая хочет получить денежку при минимальных усилиях, либо чиновник, который в пять вечера хочет уйти домой. Какова вероятность того, что кто-то из этих двоих пропустит косяки, потому что торопятся и вообще им все равно?
Проблема вторая - цена. Согласно закону в большинстве случаев тендер выигрывает фирма, предлагающая наименьшую цену. И здесь исключений нет: если в условиях тендера указана главным условием «минимальная цена», то заказчик должен выбрать самое дешевое предложение.
Таким образом государство пытается избежать излишнего расходования бюджета, но качество выполненных работ может сильно от этого страдать. Именно эти два фактора и стали причиной, по которой Нарве достались плохой виар и отвратительный памп-трек.
Возможно, к работе над техзаданием изначально не были привлечены специалисты, а заказы выполняли не самые лучшие и самые опытные фирмы, а те, которые смогли предложить наименьшую цену.
В итоге юридически все получилось правильно, но фактически - кое-как. И в каждом городе, я уверена, найдется не по одному подобному примеру.
Так почему бы не сделать обязательным привлечение специалиста к любому проекту и не создать «надзор над надзором»? В конце концов, если государству так нравится создавать паразитирующие надстройки над системой, почему бы не подойти к этому со всей ответственностью?