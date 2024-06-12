Я обращаюсь к своим коллегам по партии и сторонникам партии. Вчера был один из самых печальных и тяжелых дней для нашей партии за все время ее существования, пишет Мартин Хельме в социальных сетях.
МАРТИН ХЕЛЬМЕ ⟩ Настоящая причина исключения Пыллуааса, Валге и Куузика
Принципиальные разногласия в руководстве по поводу того, какой должна быть политическая платформа нашей партии и как она должна осуществляться, привели к тому, что двигаться вперед вместе уже невозможно. Подтверждаю, что решение было принять нелегко.
Со времени выборов в Рийгикогу и предыдущего съезда партия собрала небольшую, но активную группу людей, которые хотят осуществить два фундаментальных изменения. Во-первых, они хотят заменить нашу модель управления, которая успешно работала в течение 12 лет, на нечто, что лучше всего можно охарактеризовать как либертарианский стиль управления. Согласно этому предложению, все решения должны приниматься в более широком кругу, обсуждаться как можно дольше и обстоятельнее, а ответственность должна распределяться.
Такой тип управления называют демократизацией партии, но по сути он означает распыление решений и ответственности в организации и паралич. Это также положит конец нынешнему стилю управления, за которым сплотилась большая часть наших сторонников.
Причины исключения
Еще одним фундаментальным изменением, которое было предложено, является изменение политических посланий и поведения партии таким образом, чтобы они были приемлемы для наших политических конкурентов и эстонских левых средств массовой информации. Поступая таким образом, они надеются попасть в правительство.
Я и большинство членов правления считали правильным придерживаться наших принципов и боевого настроя. Я убежден, что этого желает и абсолютное большинство членов нашей партии.
Именно потому, что их идеи не нашли широкой поддержки внутри партии, они начали реализовывать свои цели весьма грязными методами. Хенну Пыллуаасу, Яаку Валге и Сильверу Куузику пришлось покинуть партию не потому, что они представили альтернативную платформу или предложили конкуренцию действующему лидеру. Им пришлось выйти из партии, поскольку они начали делать в средствах массовой информации откровенно ложные обвинения в адрес партии и ее членов.
В последнюю неделю предвыборной кампании они рассылали пресс-релизы в СМИ, в которых создавали негативный образ председателя партии, который является главным кандидатом на выборах, и обвиняли его в нарушениях устава партии, внося тем самым вклад в усугубление обвинений, выдвигаемых левыми политическими силами за многие годы. Подобные действия серьезно подорвали избирательную кампанию нашей партии.
Рассылка скандальных обвинений о финансах партии за три недели до выборов, которые немедленно просочились в СМИ, вызвала волну нападок на предвыборную кампанию партии и ее фаворита по итогам выборов, что, несомненно, отразилось на количестве голосов.
Гнусное заявление Пыллуааса
Однако особенно подлым поведением следует считать заявление Хенна Пыллуааса о том, что Март Хельме оправдывал или поддерживал войну Путина в Украине. Никто из остальных членов правления, кроме тех, кто сделал Сильвера Куузика председателем, подобных разговоров не слышал и не может подтвердить это лично. Начинать распространять в СМИ ложные обвинения в адрес своих коллег по партии - это применение тех же уловок, что и либералы, обвиняющие нас в так называемой «кремлевской карте». Это не только гнусный, но и грубейший антиконституционный поступок.
На заседании правления также выяснилось, что у них есть наготове план Б на случай, если им не удастся реализовать свои планы в партии. План Б - выйти из EKRE и создать новую партию. В свете этого, возможно, не так уж и удивительно, что свою нынешнюю отечественную партию было решено начать усмирять пролиберальными лозунгами. Я считаю это предательством.
Дорогие однопартийцы!
Нас ждут трудные времена. Без сомнения, мы увидим, как какое-то количество людей покинет партию. Мы также должны признать, что поддержка партии в ближайшем будущем уменьшится. Правление партии это понимает. Но мы также понимали, что если бы мы позволили этим людям продолжать разрушать партию изнутри, ущерб был бы еще больше. На примере “Отечества” мы видели, насколько безумными могут стать внутренние раздоры. Мы также видели, насколько сильно это влияет на поддержку партии и эффективность организации. Мы видели, насколько сильно конфронтация на уровне руководства повлияла на Центристскую партию. Мы не можем себе этого позволить. Мы должны быть едины и придерживаться наших принципов, а не начинать отворачиваться от всего что произошло после одних выборов, которые не оправдали наших ожиданий.
Через несколько дней у нас состоится съезд. Учитывая сложившуюся ситуацию, он не будет обычным. Радоваться мало чему, как в политической партии, так и в Эстонии в целом. Тем не менее, я верю, что подавляющее большинство наших сторонников осознают важность нашей миссии и готовы двигаться вперед с амбициозным духом, присущим Эстонии.