МАРТИН ХЕЛЬМЕ Настоящая причина исключения Пыллуааса, Валге и Куузика

Нас ждут трудные времена. Без сомнения, мы увидим, как какое-то количество людей покинет партию. Мы также должны признать, что поддержка партии в ближайшем будущем уменьшится. Правление партии это понимает. Но мы также понимали, что если бы мы позволили этим людям продолжать разрушать партию изнутри, ущерб был бы еще больше. На примере “Отечества” мы видели, насколько безумными могут стать внутренние раздоры. Мы также видели, насколько сильно это влияет на поддержку партии и эффективность организации. Мы видели, насколько сильно конфронтация на уровне руководства повлияла на Центристскую партию. Мы не можем себе этого позволить. Мы должны быть едины и придерживаться наших принципов, а не начинать отворачиваться от всего что произошло после одних выборов, которые не оправдали наших ожиданий.