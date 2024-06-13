Иосифа Виссарионовича будут хоронить на «Ринге»

- Это такая форма, где действия разворачиваются в голове зрителя/слушателя, а не на сцене. Нет декораций и костюмов, нет мизансцен, но есть актеры, которые создают характеры своих персонажей. Текст оживает в их речи. И вот что удивительно: в читке, когда за словом стоит персонаж, эта история еще смешнее. Выясняется, что уже необязательно следить из зрительного зала, как люди ходят, как они выглядят, что делают. Форма читки достаточна, у тебя уже создается представление, как это может быть. Это может даже убедительнее, чем если бы ты видел это вживую. Ну, допустим, на сцене актер в мундире генералиссимуса, загримирован под Сталина - тут зрительское воображение ограничено этими рамками. А в нашей форме воображению дана свобода. Очень смешно, как к Сталину приходит призрак Ленина. Он не выглядит как Ленин, и тут возникают какие-то странные мысли: а ведь все эти персонажи сегодня могут быть среди нас. И Ленин, и Сталин, и Берия, и все остальные.