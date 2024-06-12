Председатель суда чести EKRE Рауль Киви рассказал Postimees, что руководство EKRE становится все более авторитарным. Одним из примеров, по словам Киви, является план распустить суд чести EKRE и подчинить его правлению.
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Председатель суда чести EKRE: руководство партии становится все более авторитарным
Председатель суда чести EKRE Рауль Киви говорит, что вчерашние и сегодняшние новости - исключение и уход членов EKRE - являются результатом длительного процесса. Другими словами, все более авторитарное руководство и партийная централизация. Как руководитель суда чести EKRE, Киви особенно обеспокоен тем, как в последние месяцы лидеры EKRE напали на суд чести и в конце концов пошли по пути его ликвидации.