Председатель суда чести EKRE: руководство партии становится все более авторитарным

Председатель суда чести EKRE Рауль Киви говорит, что вчерашние и сегодняшние новости - исключение и уход членов EKRE - являются результатом длительного процесса. Другими словами, все более авторитарное руководство и партийная централизация. Как руководитель суда чести EKRE, Киви особенно обеспокоен тем, как в последние месяцы лидеры EKRE напали на суд чести и в конце концов пошли по пути его ликвидации.

Киви рассказал, что все началось с того, что суд чести принял «неправильное решение» в отношении члена Рийгикогу EKRE Керт Кинго, в том смысле, что Кинго не получила от суда чести того, что хотела. «После этого Кинго подала на меня апелляцию в суд чести, то есть обжаловала решение суда чести в суде чести», - говорит Киви.