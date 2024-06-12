Своим золотом Эрм помог другим десятиборцам

Поскольку регламентом чемпионата Европы предусмотрено, что действующий чемпион имеет возможность стартовать и в следующем титульном соревновании, это значит, что он не попадает под квоту страны. Как известно, уровень эстонского десятиборья настолько высок, что за три места на титульные соревнования ведется жесткая борьба.

Кроме Эрма, Эстонию в Риме в десятиборье представляли еще Янек Ыйглане и Ристо Лиллеметс, но оба досрочно завершили соревнования. До начала чемпионата Европы в рейтинге лидировал Карел Тилга, но он решил не участвовать в титульных соревнованиях, чтобы подготовиться к парижской Олимпиаде.

За последние годы в Эстонии больше 8000 очков набрали также Майкел Уйбо, Карл Роберт Салури, Таави Чернявски и Кристьян Розенберг. В прошлом году к этому клубу присоединился и Расмус Роослехт.

Таким образом, если бы в Эстонии оказалось три десятиборца, выполнивших нормативы чемпионата Европы, которые в августе 2026 года были бы в хорошей форме во время титульного соревнования, к ним добавился бы и действующий чемпион Европы Эрм – итого четыре десятиборца могли бы представить Эстонию на следующем ЧЕ.