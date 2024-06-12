По словам исключенного из Консервативной народной партии (EKRE) Яака Валге, он чувствует себя освобожденным и убежден, что в одиночестве лучше справится с защитой консервативных националистических взглядов, чем в рядах EKRE.
Исключенный из EKRE Яак Валге: чувствую себя освобожденным
По словам Валге, он не намерен вступать ни в одну партию. «Я чувствую себя освобожденным. Ночью спал совершенно спокойно. Поскольку есть и другие покидающие EKRE, мы соберем их контактные данные, встретимся и решим, что делать дальше. Даже если мы не создадим новую партию, я в качестве бойца-одиночки лучше справлюсь с защитой консервативных националистических взглядов, чем в качестве члена EKRE», - сказал Валге.
В пресс-релизе EKRE говорится, что Сильвер Куузик, Яак Валге и Хенн Пыллуаас исключены в соответствии с пунктом устава партии, касающимся причинения серьезного ущерба репутации партии. Хелле Куллеркупп исключена из-за предполагаемого нарушения финансовой дисциплины партии.
По словам Валге, он не вредил репутации партии. «Я скорее пытался некоторое время изнутри изменить партию к лучшему, пытаясь повлиять на Мартина Хельме. Когда я увидел, что из этого ничего не выйдет, а высший орган партии - конгресс, мы с единомышленниками решили представить на съезде свою программу. Для этого пришлось немного рассказать о своих взглядах», - сказал Валге.
По словам Валге, после встречи с Мартином Хельме они с Куузиком составили пресс-релиз, в котором отметили, что партия нуждается в расширенном управлении и избавлении от имиджа семьи. «За воскресной радиопередачей Räägime asjast последовало полчаса ругани с параноидальными подозрениями, что кто-то из нас якобы создал утечку финансовой информации EKRE. Поскольку в наш адрес прозвучали не самые достоверные утверждения, мы выступили со своей программой», - сказал Валге.
«Руководство боялось конкуренции на конгрессе и сделало нерациональный ответный шаг. Мы учитывали, что нас могут исключить на заседании правления. Я сказал, что нужны изменения в партии, следует изменить тактику и стиль и отступить от имиджа семейной партии, - сказал Валге. - Мы видели, что с таким руководством не добьемся наших целей и обманем избирателей».
Прежде всего исключили Хелле Куллеркупп, которую обвинили в сомнительном обращении с финансами, но она впервые увидела акт ревизии на заседании правления. «Человек не может сразу же дать все ответы. Мы предложили, чтобы она сделала это на следующем заседании. Но решением большинства правления ее исключили из партии», - сказал Валге.