Исключенный из EKRE Яак Валге: чувствую себя освобожденным

По словам Валге, он не намерен вступать ни в одну партию. «Я чувствую себя освобожденным. Ночью спал совершенно спокойно. Поскольку есть и другие покидающие EKRE, мы соберем их контактные данные, встретимся и решим, что делать дальше. Даже если мы не создадим новую партию, я в качестве бойца-одиночки лучше справлюсь с защитой консервативных националистических взглядов, чем в качестве члена EKRE», - сказал Валге.

В пресс-релизе EKRE говорится, что Сильвер Куузик, Яак Валге и Хенн Пыллуаас исключены в соответствии с пунктом устава партии, касающимся причинения серьезного ущерба репутации партии. Хелле Куллеркупп исключена из-за предполагаемого нарушения финансовой дисциплины партии.

По словам Валге, он не вредил репутации партии. «Я скорее пытался некоторое время изнутри изменить партию к лучшему, пытаясь повлиять на Мартина Хельме. Когда я увидел, что из этого ничего не выйдет, а высший орган партии - конгресс, мы с единомышленниками решили представить на съезде свою программу. Для этого пришлось немного рассказать о своих взглядах», - сказал Валге.