Сийм Каллас: налоговые льготы несправедливы

30 лет назад собралась одна энергичная группа экономических активистов, которая решила бороться за справедливую и эффективную налоговую систему. Так родилась Партия реформ, у которой были мечты и свои идеи в экономической политике.

Самым важным из них был справедливый подоходный налог. Это означает низкий, единый (без ступеней) налог, без каких-либо налоговых льгот и привилегий, желательно также без необлагаемого минимума.

Единый подоходный налог все равно самый справедливый налог, то же касается и налогов на имущество.

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Налоги на имущество - это, к примеру, налог на автомобили и недвижимость, а также земельный налог.

Нынешнее правительство согласилось на введение налога на автомобили, и он, вероятно, вступит в силу в 2026 году.

В мае правительство направило законопроект о налоговых поправках, который в следующем году позволит местным органам власти поднять земельный налог на 50 процентов. Земля под жилой застройкой освобождена от налога (до 1500 квадратных метров в городе и до 20 000 квадратных метров в сельской местности), а налог на недвижимость в Эстонии отсутствует.

В Эстонии налоговые льготы распространяются, например, на расходы на обучение. Льготы по налогу с оборота (НСО) распространяются на книги, публикации в СМИ, лекарства, на предприятия по размещению. Ставка НСО для них составляет девять процентов, общая ставка налога - 22 процента.