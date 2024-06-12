На чемпионате Европы по легкой атлетике во вторник, кроме золота Йоханнеса Эрма, было завоевано еще множество медалей. Однако женский забег на 10 000 м завершился для организаторов огромным провалом.
Эпичный провал организаторов на чемпионате Европы по легкой атлетике
К радости итальянской публики этот забег выиграла Надя Баттоклетти, для которой это было второе золото на этом чемпионате. В день открытия титульных соревнований она стала чемпионкой Европы на дистанции 5000 м.
На дистанции 10 000 м Баттоклетти установила национальный рекорд 30.51.32, серебряная медаль досталась голландской бегунье Дайане ван Эс (30.57.24), а Меган Кит завоевала бронзовую медаль для Великобритании. (31.04.77).
Поскольку в финал прошло очень много спортсменок, было понятно, что они все просто не поместятся на 400-метровом стадионном круге.
Это доставило организаторам немало головной боли, ведь когда Баттоклетти должна была финишировать, рядом с ней звенел колокольчик последнего круга. Некоторые участницы были вынуждены сойти с дистанции, хотя им оставалось пробежать еще один или два круга. Более того, организаторы понятия не имели, какая из спортсменок на каком круге находится.
Absolute shambles in the women’s 10K at the European Champs.— Chris Brown (@ChrisBrownSport) June 11, 2024
No water.
No sponges.
Too many in the field.
Officials having no clue who’s on what lap.
Athletes finishing when they have 1 or 2 laps to go.
The bell being rung for those who are finishing 🤷🏻♂️
Clueless. pic.twitter.com/4wxaoAVEw7
Также хромала и организационная часть - на финише никто не встречал пробежавших 10 км спортсменок бутылками воды или губками. Да и старт гонки оказался небезупречным – возникли проблемы со стартовым пистолетом, из-за чего старт пришлось отложить на несколько минут.