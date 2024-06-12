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Эпичный провал организаторов на чемпионате Европы по легкой атлетике

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Женский забег на 10 000 м, чемпионат Европы по легкой атлетике.
Женский забег на 10 000 м, чемпионат Европы по легкой атлетике. Фото: Anne-christine Poujoulat

На чемпионате Европы по легкой атлетике во вторник, кроме золота Йоханнеса Эрма, было завоевано еще множество медалей. Однако женский забег на 10 000 м завершился для организаторов огромным провалом.

К радости итальянской публики этот забег выиграла Надя Баттоклетти, для которой это было второе золото на этом чемпионате. В день открытия титульных соревнований она стала чемпионкой Европы на дистанции 5000 м.

На дистанции 10 000 м Баттоклетти установила национальный рекорд 30.51.32, серебряная медаль досталась голландской бегунье Дайане ван Эс (30.57.24), а Меган Кит завоевала бронзовую медаль для Великобритании. (31.04.77).

Поскольку в финал прошло очень много спортсменок, было понятно, что они все просто не поместятся на 400-метровом стадионном круге.

Это доставило организаторам немало головной боли, ведь когда Баттоклетти должна была финишировать, рядом с ней звенел колокольчик последнего круга. Некоторые участницы были вынуждены сойти с дистанции, хотя им оставалось пробежать еще один или два круга. Более того, организаторы понятия не имели, какая из спортсменок на каком круге находится.

Также хромала и организационная часть - на финише никто не встречал пробежавших 10 км спортсменок бутылками воды или губками. Да и старт гонки оказался небезупречным – возникли проблемы со стартовым пистолетом, из-за чего старт пришлось отложить на несколько минут.

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