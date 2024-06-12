Эпичный провал организаторов на чемпионате Европы по легкой атлетике

К радости итальянской публики этот забег выиграла Надя Баттоклетти, для которой это было второе золото на этом чемпионате. В день открытия титульных соревнований она стала чемпионкой Европы на дистанции 5000 м.

На дистанции 10 000 м Баттоклетти установила национальный рекорд 30.51.32, серебряная медаль досталась голландской бегунье Дайане ван Эс (30.57.24), а Меган Кит завоевала бронзовую медаль для Великобритании. (31.04.77).

Поскольку в финал прошло очень много спортсменок, было понятно, что они все просто не поместятся на 400-метровом стадионном круге.

Это доставило организаторам немало головной боли, ведь когда Баттоклетти должна была финишировать, рядом с ней звенел колокольчик последнего круга. Некоторые участницы были вынуждены сойти с дистанции, хотя им оставалось пробежать еще один или два круга. Более того, организаторы понятия не имели, какая из спортсменок на каком круге находится.

Absolute shambles in the women’s 10K at the European Champs.



No water.

No sponges.

Too many in the field.

Officials having no clue who’s on what lap.



Athletes finishing when they have 1 or 2 laps to go.

The bell being rung for those who are finishing 🤷🏻‍♂️



Clueless. pic.twitter.com/4wxaoAVEw7 — Chris Brown (@ChrisBrownSport) June 11, 2024

Также хромала и организационная часть - на финише никто не встречал пробежавших 10 км спортсменок бутылками воды или губками. Да и старт гонки оказался небезупречным – возникли проблемы со стартовым пистолетом, из-за чего старт пришлось отложить на несколько минут.