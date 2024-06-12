В пятницу суд примет решение по жалобе фехтовальщицы Катрины Лехис

Напомним, что после новости о том, что фехтовальщица Катрина Лехис, занимающая в рейтинговой таблице второе место сразу после Нелли Дифферт, не получила приглашения на участие в чемпионате Европы, Лехис подала в суд.

Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане отметила, что Катрина Лехис сначала подала заявление об обеспечении иска, прежде чем подавать иск.

«По требованию суда она также представила исковое заявление (и заявление в обеспечение иска с тем же содержанием) с сегодняшней датой (т.е. 12.06)», - сказала Сиплане.

Завтра в 14:00 суд запросит позицию ответчика (то есть Федерацию фехтования) относительно заявления об обеспечении иска.

«Кроме того, суд планирует заседание завтра в 14:30, чтобы заслушать мнения сторон относительно заявления об обеспечении иска», - добавила Сиплане.

Лехис совместно со своим клубом Le Glaive наняла юриста Марта Паринда, чтобы с помощью судебного решения войти в сборную Эстонии по фехтованию на чемпионат Европы. Вчера Паринд отметил, что Лехис может подать иск против Федерации фехтования о возмещении ущерба.

«Содержанием иска является оспаривание решения правления Федерации фехтования, утвердившего состав сборной Эстонии на чемпионат Европы без Катрины Лехис, и обязательство принять новое решение, согласно которому Лехис войдет в состав сборной. Суд пока не принял иск к производству», - добавила Сиплане.

«Согласно закону, решение по заявлению об обеспечении иска произойдет после выяснения позиции ответчика и после слушаний - в течение одного рабочего дня, то есть не позднее 14 июня», - подтвердила Сиплане.

Лехис находится на втором месте в рейтинге эстонских фехтовальщиц, что должно было обеспечить ей автоматическое попадание в сборную. Однако правление Федерации фехтования постановило не включать ее в состав сборной. На вчерашней пресс-конференции Лехис заявил они хотят отменить это решение.

Последний срок, когда Эстония сможет изменить состав своей сборной по фехтованию – 11.00 следующего понедельника. Чемпионат Европы стартует во вторник.