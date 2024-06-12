Снижение потребления обусловлено экономическим спадом и подорожанием жизни, но алкоголь остается доступным, в том числе по цене, отмечает Министерство социальных дел.

В прошлом году в Эстонии 627 человек скончались от вызванных потреблением алкоголя заболеваний, более половины из них - от алкогольной болезни печени.

В 2023 году поступило 263 млн евро алкогольного акциза, на 9,1 процента больше, чем в предыдущем году. Если бы сократились вызванные алкоголем преждевременная смертность и заболеваемость, государство сэкономило бы приблизительно более 700 млн евро в год.